https://ria.ru/20240731/kremenchug-1963071317.html
В Кременчуге загорелись склады, сообщило подполье
В Кременчуге загорелись склады, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024
В Кременчуге загорелись склады, сообщило подполье
Удар нанесен по складам возле железнодорожной станции в Кременчуге в Полтавской области Украины, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:23
2024-07-31T07:23
2024-07-31T07:23
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен по складам возле железнодорожной станции в Кременчуге в Полтавской области Украины, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 05.15 Кременчуг, Полтавской области, опять прилет. Возле ЖД станции по складам, что-то сильно горит", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240731/poltava-1963071173.html
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кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев
В Кременчуге загорелись склады, сообщило подполье
Лебедев: в Кременчуге загорелись склады возле железнодорожной станции