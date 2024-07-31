https://ria.ru/20240731/kremenchug-1963071317.html

В Кременчуге загорелись склады, сообщило подполье

В Кременчуге загорелись склады, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024

В Кременчуге загорелись склады, сообщило подполье

Удар нанесен по складам возле железнодорожной станции в Кременчуге в Полтавской области Украины, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:23

2024-07-31T07:23

2024-07-31T07:23

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен по складам возле железнодорожной станции в Кременчуге в Полтавской области Украины, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 05.15 Кременчуг, Полтавской области, опять прилет. Возле ЖД станции по складам, что-то сильно горит", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240731/poltava-1963071173.html

кременчуг

полтавская область

украина

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кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев