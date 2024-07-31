https://ria.ru/20240731/kremenchug-1963069721.html
Подполье: в Кременчуге Полтавской области поразили склад ВСУ
Подполье: в Кременчуге Полтавской области поразили склад ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: в Кременчуге Полтавской области поразили склад ВСУ
Склад ВСУ поражен в Кременчуге Полтавской области, свидетели наблюдали мощную вторичную детонацию, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:04
2024-07-31T07:04
2024-07-31T07:04
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Склад ВСУ поражен в Кременчуге Полтавской области, свидетели наблюдали мощную вторичную детонацию, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 04.24 Кременчуг Полтавской области, прилет в склад, город шатнуло, сильная детонация", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240731/brovary-1963069057.html
кременчуг
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременчуг, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: в Кременчуге Полтавской области поразили склад ВСУ
Лебедев: в Кременчуге поразили склад ВСУ, наблюдается детонация