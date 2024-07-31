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Подполье: в Харьковской области ударили по боевикам из "Кракена" - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/kraken-1963070992.html
Подполье: в Харьковской области ударили по боевикам из "Кракена"
Подполье: в Харьковской области ударили по боевикам из "Кракена" - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: в Харьковской области ударили по боевикам из "Кракена"
Удар нанесен в Харьковской области по боевикам из "Кракена", среди них были в том числе иностранцы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:19
2024-07-31T07:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуев
россия
сергей лебедев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области по боевикам из "Кракена", среди них были в том числе иностранцы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 04.45 Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов "Кракен". Пишут, что иностранцы там тоже были", - сообщил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240731/podpole-1963070814.html
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харьковская область, чугуев, россия, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуев, Россия, Сергей Лебедев
Подполье: в Харьковской области ударили по боевикам из "Кракена"

Лебедев: в Харьковской области нанесен удар по боевикам из "Кракена"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области по боевикам из "Кракена", среди них были в том числе иностранцы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 04.45 Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов "Кракен". Пишут, что иностранцы там тоже были", - сообщил собеседник агентства.

Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.

* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе
Вчера, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЧугуевРоссияСергей Лебедев
 
 
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