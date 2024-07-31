https://ria.ru/20240731/kotelnikov-1963125824.html

Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был фигурантом дела Булгакова

Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был фигурантом дела Булгакова - РИА Новости, 31.07.2024

Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был фигурантом дела Булгакова

Умерший в июле в СИЗО предприниматель Игорь Котельников фигурировал в уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, следует из судебных материалов. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:20

2024-07-31T11:20

2024-07-31T12:17

происшествия

дело экс-замминистра обороны булгакова

дмитрий булгаков

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Умерший в июле в СИЗО предприниматель Игорь Котельников фигурировал в уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, следует из судебных материалов."Следствие имеет основание полагать, что Котельников, лично зная руководителей ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно" и специфику работы, имея тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления, находясь вне мест изоляции, может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности", — сказано в постановлении суда по делу Булгакова.Перечисленные в постановлении компании фигурируют в деле о поставках пайков в армию по завышенным ценам. Так, Александр Михайленко значится учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов "КонсервПакЛам". Вторая по размеру доля в компании принадлежит Полине Михайленко. А Михаил Александрович Михайленко является учредителем другой компании, связанной с Грязинским пищевым комбинатом, "ГПК — Продтара", которая производила бумажную и картонную тару.Еще одна компания, проходящая по уголовному делу Булгакова — ООО "Бруно", также связана с фамилией Михайленко. Ее гендиректором является Сергей Александрович Михайленко. Основной вид деятельности компании, по данным системы "БИР-Аналитик", — оптовая торговля бумагой и картоном.Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали в минувшую пятницу. Он занимал этот пост с июля 2010 года по сентябрь 2022-го и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.В апреле Басманный суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг питания для Минобороны. Как сообщали в суде, стоимость заключенных контрактов была заведомо завышена за счет расходов на приготовление пищи, а качество продукции не соответствовало условиям договора.

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происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова, дмитрий булгаков, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)