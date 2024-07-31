https://ria.ru/20240731/kontraktniki-1963236200.html

В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам

В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024

В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам

Размер единовременной выплаты в Тульской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили с 255... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:42

2024-07-31T16:42

2024-07-31T16:42

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

россия

владимир путин

безопасность

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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Тульской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили с 255 тысяч до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "Мною принято решение увеличить сумму региональной выплаты до 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, общая сумма с учетом региональных выплат составит 1 миллион рублей. В Тульской области действуют более 60 мер поддержки семьей военнослужащих. Речь идет о финансовой, социальной, психологической и правовой помощи.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963188500.html

https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html

тульская область

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Варвара Скокшина

тульская область, дмитрий миляев, россия, владимир путин, безопасность