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В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/kontraktniki-1963236200.html
В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам
В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024
В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам
Размер единовременной выплаты в Тульской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили с 255... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:42
2024-07-31T16:42
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
россия
владимир путин
безопасность
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Тульской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили с 255 тысяч до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "Мною принято решение увеличить сумму региональной выплаты до 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, общая сумма с учетом региональных выплат составит 1 миллион рублей. В Тульской области действуют более 60 мер поддержки семьей военнослужащих. Речь идет о финансовой, социальной, психологической и правовой помощи.
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963188500.html
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тульская область, дмитрий миляев, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия, Владимир Путин, Безопасность
В Тульской области увеличили единовременную выплату контрактникам

В Тульской области увеличили выплату контрактникам до 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Тульской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили с 255 тысяч до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты.
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"Мною принято решение увеличить сумму региональной выплаты до 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Таким образом, общая сумма с учетом региональных выплат составит 1 миллион рублей.
В Тульской области действуют более 60 мер поддержки семьей военнослужащих. Речь идет о финансовой, социальной, психологической и правовой помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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