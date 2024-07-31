https://ria.ru/20240731/konjuhi-1963053503.html

Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24

Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24 - РИА Новости, 31.07.2024

Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24

Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса и поставил мировой рекорд по продолжительности и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:34

2024-07-31T01:34

2024-07-31T01:35

северный полюс

москва

северный ледовитый океан

федор конюхов

николай савельев

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960328873_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_d71a34d82f0c508290493cdc8ba43762.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса и поставил мировой рекорд по продолжительности и пройденному расстоянию, сообщается на его официальном сайте. "Тридцатого июля в 15.15 по московскому времени путешественник Фёдор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола "50 лет Победы" в координатах 89 градусов 08 минут северной широты, 48 градусов, 23 минуты восточной долготы. Операция поиска и подбора осуществлялась руководителем экспедиционного штаба Оскаром Конюховым и основателем Клуба Полярных Путешествий Николаем Савельевым при поддержке штаба экспедиции в городе Москве под руководством Станислава Бычкова", - говорится в сообщении. Отмечается, что он начал дрейфовать 9 июля в 16.30 мск и до 23.00 14 июля дрейфовал на площади в 25 квадратных километров. Затем в 3.30 утра 18 июля он пересёк нулевой меридиан и вернулся в восточное полушарие. И, наконец, 23 июля в 18.00 российская дрейфующая полярная станция СП-24 Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута, после чего, под влиянием южного и юго-восточного ветра, начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении. Всего Конюхов провёл в одиночестве на льдине 20 дня 22 часа и 45 минут, тем самым установив мировой рекорд на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию. "В ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии РАН им. П.П.Ширшова были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана, которые будут изучены и интерпретированы Лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института. Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождём. Скорость ветра на порывах достигала 60 километров в час (33 узла). В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считанные часы", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20240710/muzey-1958837673.html

северный полюс

москва

северный ледовитый океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный полюс, москва, северный ледовитый океан, федор конюхов, николай савельев, российская академия наук