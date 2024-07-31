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Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24 - РИА Новости, 31.07.2024
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01:34 31.07.2024 (обновлено: 01:35 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/konjuhi-1963053503.html
Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24
Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24 - РИА Новости, 31.07.2024
Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24
Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса и поставил мировой рекорд по продолжительности и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:34
2024-07-31T01:35
северный полюс
москва
северный ледовитый океан
федор конюхов
николай савельев
российская академия наук
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса и поставил мировой рекорд по продолжительности и пройденному расстоянию, сообщается на его официальном сайте. "Тридцатого июля в 15.15 по московскому времени путешественник Фёдор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола "50 лет Победы" в координатах 89 градусов 08 минут северной широты, 48 градусов, 23 минуты восточной долготы. Операция поиска и подбора осуществлялась руководителем экспедиционного штаба Оскаром Конюховым и основателем Клуба Полярных Путешествий Николаем Савельевым при поддержке штаба экспедиции в городе Москве под руководством Станислава Бычкова", - говорится в сообщении. Отмечается, что он начал дрейфовать 9 июля в 16.30 мск и до 23.00 14 июля дрейфовал на площади в 25 квадратных километров. Затем в 3.30 утра 18 июля он пересёк нулевой меридиан и вернулся в восточное полушарие. И, наконец, 23 июля в 18.00 российская дрейфующая полярная станция СП-24 Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута, после чего, под влиянием южного и юго-восточного ветра, начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении. Всего Конюхов провёл в одиночестве на льдине 20 дня 22 часа и 45 минут, тем самым установив мировой рекорд на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию. "В ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии РАН им. П.П.Ширшова были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана, которые будут изучены и интерпретированы Лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института. Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождём. Скорость ветра на порывах достигала 60 километров в час (33 узла). В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считанные часы", - добавили на сайте.
https://ria.ru/20240710/muzey-1958837673.html
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северный полюс, москва, северный ледовитый океан, федор конюхов, николай савельев, российская академия наук
Северный полюс, Москва, Северный Ледовитый океан, Федор Конюхов, Николай Савельев, Российская академия наук
Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24

Конюхов установил рекорд, пробыв на полярной станции СП-24 почти 21 день

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПутешественник Федор Конюхов (справа)
Путешественник Федор Конюхов (справа) - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Путешественник Федор Конюхов (справа)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса и поставил мировой рекорд по продолжительности и пройденному расстоянию, сообщается на его официальном сайте.
«
"Тридцатого июля в 15.15 по московскому времени путешественник Фёдор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола "50 лет Победы" в координатах 89 градусов 08 минут северной широты, 48 градусов, 23 минуты восточной долготы. Операция поиска и подбора осуществлялась руководителем экспедиционного штаба Оскаром Конюховым и основателем Клуба Полярных Путешествий Николаем Савельевым при поддержке штаба экспедиции в городе Москве под руководством Станислава Бычкова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он начал дрейфовать 9 июля в 16.30 мск и до 23.00 14 июля дрейфовал на площади в 25 квадратных километров. Затем в 3.30 утра 18 июля он пересёк нулевой меридиан и вернулся в восточное полушарие. И, наконец, 23 июля в 18.00 российская дрейфующая полярная станция СП-24 Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута, после чего, под влиянием южного и юго-восточного ветра, начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении. Всего Конюхов провёл в одиночестве на льдине 20 дня 22 часа и 45 минут, тем самым установив мировой рекорд на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию.
"В ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии РАН им. П.П.Ширшова были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана, которые будут изучены и интерпретированы Лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института. Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождём. Скорость ветра на порывах достигала 60 километров в час (33 узла). В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считанные часы", - добавили на сайте.
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Северный полюсМоскваСеверный Ледовитый океанФедор КонюховНиколай СавельевРоссийская академия наук
 
 
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