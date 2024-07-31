https://ria.ru/20240731/komandir-1963284486.html

Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник

Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024

Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник

В Бейруте под завалами нашли тело высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:25

2024-07-31T19:25

2024-07-31T20:06

в мире

бейрут

израиль

хезболла

хасан насрулла

ливан

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963292888_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_918414696279e14889d865800e7ae810.jpg

БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости. В Бейруте под завалами нашли тело высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра, сообщил РИА Новости местный источник."Тело командира "Хезболлы" Фуада Шукра найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута", — сказал собеседник агентства.Армия обороны Израиля объявила о ликвидации Шукра в ночь на среду. В свою очередь, движение "Хезболла" подтвердило, что военачальник находился в здании в пригороде Бейрута, по которому израильские военные нанесли удар, но известий о его судьбе нет.По данным арабских СМИ, Шукр занимал пост главного военного советника генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы.Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута накануне вечером. Не менее четырех человек погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что атаковали ливанскую столицу для ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы", на которого Израиль возлагает ответственность за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году и, согласно сайту Rewards for Justice, предлагали награду в пять миллионов долларов за информацию о нем. Вашингтон обвинил командира "Хезболлы" в участии в нападениях на американские объекты, в частности в подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году — тогда погибли более 240 американских военных.

https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

бейрут

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бейрут, израиль, хезболла, хасан насрулла, ливан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году