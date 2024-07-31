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Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024
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19:25 31.07.2024 (обновлено: 20:06 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/komandir-1963284486.html
Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник
Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024
Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник
В Бейруте под завалами нашли тело высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:25
2024-07-31T20:06
в мире
бейрут
израиль
хезболла
хасан насрулла
ливан
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости. В Бейруте под завалами нашли тело высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра, сообщил РИА Новости местный источник."Тело командира "Хезболлы" Фуада Шукра найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута", — сказал собеседник агентства.Армия обороны Израиля объявила о ликвидации Шукра в ночь на среду. В свою очередь, движение "Хезболла" подтвердило, что военачальник находился в здании в пригороде Бейрута, по которому израильские военные нанесли удар, но известий о его судьбе нет.По данным арабских СМИ, Шукр занимал пост главного военного советника генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы.Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута накануне вечером. Не менее четырех человек погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что атаковали ливанскую столицу для ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы", на которого Израиль возлагает ответственность за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году и, согласно сайту Rewards for Justice, предлагали награду в пять миллионов долларов за информацию о нем. Вашингтон обвинил командира "Хезболлы" в участии в нападениях на американские объекты, в частности в подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году — тогда погибли более 240 американских военных.
https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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в мире, бейрут, израиль, хезболла, хасан насрулла, ливан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Хасан Насрулла, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник

Тело командира "Хезболлы" Шукра нашли под завалами в Бейруте после удара ЦАХАЛ

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости. В Бейруте под завалами нашли тело высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра, сообщил РИА Новости местный источник.
"Тело командира "Хезболлы" Фуада Шукра найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
Вчера, 08:51
Армия обороны Израиля объявила о ликвидации Шукра в ночь на среду. В свою очередь, движение "Хезболла" подтвердило, что военачальник находился в здании в пригороде Бейрута, по которому израильские военные нанесли удар, но известий о его судьбе нет.
По данным арабских СМИ, Шукр занимал пост главного военного советника генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы.
Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута накануне вечером. Не менее четырех человек погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что атаковали ливанскую столицу для ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы", на которого Израиль возлагает ответственность за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.
МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году и, согласно сайту Rewards for Justice, предлагали награду в пять миллионов долларов за информацию о нем. Вашингтон обвинил командира "Хезболлы" в участии в нападениях на американские объекты, в частности в подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году — тогда погибли более 240 американских военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На Голанских высотах разгорается третья мировая
29 июля, 08:00
 
В миреБейрутИзраильХезболлаХасан НасруллаЛиванАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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