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Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР - РИА Новости, 31.07.2024
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06:34 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/kitay-1963068054.html
Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР
Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР - РИА Новости, 31.07.2024
Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР
Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун выразил главному министру посольства Японии в Китае Ёкоти Акире серьезную озабоченность и сильное... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:34
2024-07-31T06:34
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун выразил главному министру посольства Японии в Китае Ёкоти Акире серьезную озабоченность и сильное недовольство в связи с недавними негативными заявлениями Японии в отношении Китая на встречах с США, сообщило министерство иностранных дел Китая. Уточняется, что встреча Лю Цзинсуна и Акиры прошла во вторник. Как сообщили в ведомстве, Лю Цзинсун сделал "строгое представление, выразил серьезную озабоченность и сильное недовольство" по поводу негативных заявлений японской стороны, сделанных во время встречи "2+2" между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и США, встречи четырехстороннего механизма США, Японии, Индии и Австралии и на других встречах, а также по поводу "множества абсурдных суждений, опасных тенденций и фейковых нарративов, представленных в документах этих встреч". "Нападки Японии, очерняющие Китай, противоречат ее заявлениям о продвижении двусторонних стратегических взаимовыгодных отношений. Китайская сторона призывает Японию сформировать объективное, разумное понимание Китая, прекратить делать безответственные замечания по поводу внутренних дел Китая, прекратить вместе с некоторыми странами формировать "малые круги" для создания конфронтации", - сказал Лю Цзинсун. Он также призвал Токио вместе с Пекином двигаться навстречу друг другу, поддерживать политическую основу двусторонних отношений и действительно воплощать стратегические и взаимовыгодные отношения в жизнь. Встреча в формате "2+2", или консультативного комитета по безопасности, как она также называется, между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и США Ёко Камикавой, Энтони Блинкеном, Минору Кихарой и Ллойдом Остином состоялась в Токио в воскресенье. США и Япония договорились модернизировать объединенное командование своих сил в тихоокеанском регионе для лучшего противодействия настоящим и будущим угрозам. В понедельник в Токио также прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, в ходе которой страны-участницы четырехстороннего диалога по безопасности QUAD договорились ускорить реализацию проектов по наращиванию потенциала, таких как международная конференция по укреплению потенциала в киберсфере на Филиппинах. Кроме того, страны QUAD выразили озабоченность "принуждающими и угрожающими маневрами в Южно-Китайском море", "опасным использованием береговой охраны и судов морской полиции", а также "попытками помешать деятельности других стран по освоению ресурсов шельфа".
https://ria.ru/20231110/obsuzhdenie-1908551186.html
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в мире, япония, китай, сша, ёко камикава, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, Япония, Китай, США, Ёко Камикава, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР

МИД КНР выразил сильное недовольство Японии из-за заявлений Токио про Пекин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун выразил главному министру посольства Японии в Китае Ёкоти Акире серьезную озабоченность и сильное недовольство в связи с недавними негативными заявлениями Японии в отношении Китая на встречах с США, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Уточняется, что встреча Лю Цзинсуна и Акиры прошла во вторник.
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Как сообщили в ведомстве, Лю Цзинсун сделал "строгое представление, выразил серьезную озабоченность и сильное недовольство" по поводу негативных заявлений японской стороны, сделанных во время встречи "2+2" между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и США, встречи четырехстороннего механизма США, Японии, Индии и Австралии и на других встречах, а также по поводу "множества абсурдных суждений, опасных тенденций и фейковых нарративов, представленных в документах этих встреч".
«
"Нападки Японии, очерняющие Китай, противоречат ее заявлениям о продвижении двусторонних стратегических взаимовыгодных отношений. Китайская сторона призывает Японию сформировать объективное, разумное понимание Китая, прекратить делать безответственные замечания по поводу внутренних дел Китая, прекратить вместе с некоторыми странами формировать "малые круги" для создания конфронтации", - сказал Лю Цзинсун.
Он также призвал Токио вместе с Пекином двигаться навстречу друг другу, поддерживать политическую основу двусторонних отношений и действительно воплощать стратегические и взаимовыгодные отношения в жизнь.
Встреча в формате "2+2", или консультативного комитета по безопасности, как она также называется, между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и США Ёко Камикавой, Энтони Блинкеном, Минору Кихарой и Ллойдом Остином состоялась в Токио в воскресенье. США и Япония договорились модернизировать объединенное командование своих сил в тихоокеанском регионе для лучшего противодействия настоящим и будущим угрозам.
В понедельник в Токио также прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, в ходе которой страны-участницы четырехстороннего диалога по безопасности QUAD договорились ускорить реализацию проектов по наращиванию потенциала, таких как международная конференция по укреплению потенциала в киберсфере на Филиппинах. Кроме того, страны QUAD выразили озабоченность "принуждающими и угрожающими маневрами в Южно-Китайском море", "опасным использованием береговой охраны и судов морской полиции", а также "попытками помешать деятельности других стран по освоению ресурсов шельфа".
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