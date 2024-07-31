Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР
МИД КНР выразил сильное недовольство Японии из-за заявлений Токио про Пекин
Флаг КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун выразил главному министру посольства Японии в Китае Ёкоти Акире серьезную озабоченность и сильное недовольство в связи с недавними негативными заявлениями Японии в отношении Китая на встречах с США, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Уточняется, что встреча Лю Цзинсуна и Акиры прошла во вторник.
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Как сообщили в ведомстве, Лю Цзинсун сделал "строгое представление, выразил серьезную озабоченность и сильное недовольство" по поводу негативных заявлений японской стороны, сделанных во время встречи "2+2" между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и США, встречи четырехстороннего механизма США, Японии, Индии и Австралии и на других встречах, а также по поводу "множества абсурдных суждений, опасных тенденций и фейковых нарративов, представленных в документах этих встреч".
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"Нападки Японии, очерняющие Китай, противоречат ее заявлениям о продвижении двусторонних стратегических взаимовыгодных отношений. Китайская сторона призывает Японию сформировать объективное, разумное понимание Китая, прекратить делать безответственные замечания по поводу внутренних дел Китая, прекратить вместе с некоторыми странами формировать "малые круги" для создания конфронтации", - сказал Лю Цзинсун.
Он также призвал Токио вместе с Пекином двигаться навстречу друг другу, поддерживать политическую основу двусторонних отношений и действительно воплощать стратегические и взаимовыгодные отношения в жизнь.
Встреча в формате "2+2", или консультативного комитета по безопасности, как она также называется, между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и США Ёко Камикавой, Энтони Блинкеном, Минору Кихарой и Ллойдом Остином состоялась в Токио в воскресенье. США и Япония договорились модернизировать объединенное командование своих сил в тихоокеанском регионе для лучшего противодействия настоящим и будущим угрозам.
В понедельник в Токио также прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, в ходе которой страны-участницы четырехстороннего диалога по безопасности QUAD договорились ускорить реализацию проектов по наращиванию потенциала, таких как международная конференция по укреплению потенциала в киберсфере на Филиппинах. Кроме того, страны QUAD выразили озабоченность "принуждающими и угрожающими маневрами в Южно-Китайском море", "опасным использованием береговой охраны и судов морской полиции", а также "попытками помешать деятельности других стран по освоению ресурсов шельфа".
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