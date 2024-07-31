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СМИ: в Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 31.07.2024 (обновлено: 02:45 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
СМИ: в Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:21
2024-07-31T02:45
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".&quot;В Киеве прозвучали взрывы&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.По данным телеканала ТСН, взрывы также прогремели в городах Борисполь и Бровары под Киевом.В Киеве с 22.55 вторника звучит воздушная тревога. Ранее, вечером во вторник, украинское издание "Страна" также сообщало о взрыве в украинской столице.Кроме того, сообщается о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области, черниговском Нежине, а также в Житомирской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240730/vzryvy-1963029895.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Киеве прогремели взрывы

"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«

"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

По данным телеканала ТСН, взрывы также прогремели в городах Борисполь и Бровары под Киевом.
В Киеве с 22.55 вторника звучит воздушная тревога.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне
Вчера, 20:56
Ранее, вечером во вторник, украинское издание "Страна" также сообщало о взрыве в украинской столице.
Кроме того, сообщается о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области, черниговском Нежине, а также в Житомирской области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 22:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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