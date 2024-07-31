https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
СМИ: в Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:21
2024-07-31T02:21
2024-07-31T02:45
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.По данным телеканала ТСН, взрывы также прогремели в городах Борисполь и Бровары под Киевом.В Киеве с 22.55 вторника звучит воздушная тревога. Ранее, вечером во вторник, украинское издание "Страна" также сообщало о взрыве в украинской столице.Кроме того, сообщается о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области, черниговском Нежине, а также в Житомирской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240730/vzryvy-1963029895.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
По данным телеканала ТСН, взрывы также прогремели в городах Борисполь и Бровары под Киевом.
В Киеве с 22.55 вторника звучит воздушная тревога.
Ранее, вечером во вторник, украинское издание "Страна" также сообщало о взрыве в украинской столице.
Кроме того, сообщается о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области, черниговском Нежине, а также в Житомирской области.
В ответ на атаки ВСУ
по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.