Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/khimki-1963133851.html
Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне
Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне - РИА Новости, 31.07.2024
Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с родителями и депутатами проверил ход работ по капитальному ремонту гимназии №23 в Сходне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:51
2024-07-31T11:51
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
сходня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963136672_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_719f5a1c73d0aac5e8775f0bea2f9fae.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с родителями и депутатами проверил ход работ по капитальному ремонту гимназии №23 в Сходне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Площадь образовательного учреждения составляет свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Уже 1 сентября за парты обновленного корпуса сядут 175 учеников. "Реконструкцию здания начали в декабре 2023 года. В настоящее время объект готов почти на 90%. Осталось установить двери, благоустроить территорию. Капитальный ремонт проводим при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева", — рассказал Волошин, слова которого приводит пресс-служба. Строители уже приступили к чистовой отделке здания. В ближайшее время специалисты завершат монтаж потолков, заасфальтируют дороги, застеклят газон и установят новый забор. За реконструкцией следят педагогический состав гимназии и родители учеников. "Мы планируем полностью перейти на первую смену, что благоприятно отразится на учениках. Ну и, конечно же, родительская общественность неоднократно высказывала такие пожелания. Поэтому мы максимально делаем всё для того, чтобы нашим ученикам было комфортно", — приводятся в сообщении слова директора гимназии Олеси Климачевой. После завершения ремонта в гимназии установят новое оборудование, компьютеры завезут уже к середине августа. Еще одно нововведение для учеников — профильные классы. Среди них: гуманитарный, физико-математический, естественно-научный и инженерный профили. В перспективе открытие кадетского отделения. Новое здание гимназии поможет разгрузить другие корпусы образовательного учреждения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240723/restavratsiya-1961498722.html
https://ria.ru/20240723/rubtsova-1961500507.html
химки (городской округ в московской области)
сходня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963136672_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_badfdf2f53987ddad166350f7d482435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Сходня

Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне
Глава Химок Дмитрий Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с родителями и депутатами проверил ход работ по капитальному ремонту гимназии №23 в Сходне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Площадь образовательного учреждения составляет свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Уже 1 сентября за парты обновленного корпуса сядут 175 учеников.
Шесть объектов образования отреставрируют в Химках - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Шесть объектов образования отреставрируют в Химках
23 июля, 15:41
"Реконструкцию здания начали в декабре 2023 года. В настоящее время объект готов почти на 90%. Осталось установить двери, благоустроить территорию. Капитальный ремонт проводим при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева", — рассказал Волошин, слова которого приводит пресс-служба.
Строители уже приступили к чистовой отделке здания. В ближайшее время специалисты завершат монтаж потолков, заасфальтируют дороги, застеклят газон и установят новый забор. За реконструкцией следят педагогический состав гимназии и родители учеников.
"Мы планируем полностью перейти на первую смену, что благоприятно отразится на учениках. Ну и, конечно же, родительская общественность неоднократно высказывала такие пожелания. Поэтому мы максимально делаем всё для того, чтобы нашим ученикам было комфортно", — приводятся в сообщении слова директора гимназии Олеси Климачевой.
После завершения ремонта в гимназии установят новое оборудование, компьютеры завезут уже к середине августа. Еще одно нововведение для учеников — профильные классы. Среди них: гуманитарный, физико-математический, естественно-научный и инженерный профили. В перспективе открытие кадетского отделения.
Новое здание гимназии поможет разгрузить другие корпусы образовательного учреждения, добавили в пресс-службе.
Скейтпарк и памп-трек построят в Химках - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Скейтпарк и памп-трек построят в Химках
23 июля, 15:47
 
Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Сходня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала