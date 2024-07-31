https://ria.ru/20240731/khimki-1963133851.html

Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне

Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне - РИА Новости, 31.07.2024

Глава Химок Волошин оценил ход реконструкции гимназии №23 в Сходне

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с родителями и депутатами проверил ход работ по капитальному ремонту гимназии №23 в Сходне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:51

2024-07-31T11:51

2024-07-31T11:51

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

сходня

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с родителями и депутатами проверил ход работ по капитальному ремонту гимназии №23 в Сходне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Площадь образовательного учреждения составляет свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Уже 1 сентября за парты обновленного корпуса сядут 175 учеников. "Реконструкцию здания начали в декабре 2023 года. В настоящее время объект готов почти на 90%. Осталось установить двери, благоустроить территорию. Капитальный ремонт проводим при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева", — рассказал Волошин, слова которого приводит пресс-служба. Строители уже приступили к чистовой отделке здания. В ближайшее время специалисты завершат монтаж потолков, заасфальтируют дороги, застеклят газон и установят новый забор. За реконструкцией следят педагогический состав гимназии и родители учеников. "Мы планируем полностью перейти на первую смену, что благоприятно отразится на учениках. Ну и, конечно же, родительская общественность неоднократно высказывала такие пожелания. Поэтому мы максимально делаем всё для того, чтобы нашим ученикам было комфортно", — приводятся в сообщении слова директора гимназии Олеси Климачевой. После завершения ремонта в гимназии установят новое оборудование, компьютеры завезут уже к середине августа. Еще одно нововведение для учеников — профильные классы. Среди них: гуманитарный, физико-математический, естественно-научный и инженерный профили. В перспективе открытие кадетского отделения. Новое здание гимназии поможет разгрузить другие корпусы образовательного учреждения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240723/restavratsiya-1961498722.html

https://ria.ru/20240723/rubtsova-1961500507.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня