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Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама - РИА Новости, 31.07.2024

Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он против паранджи, которая закрывает лицо, и назвал "врагами ислама" тех, кто выступают против ношения хиджаба. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:20

2024-07-31T19:20

2024-07-31T23:24

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

хиджаб

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ГРОЗНЫЙ, 31 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он против паранджи, которая закрывает лицо, и назвал "врагами ислама" тех, кто выступают против ношения хиджаба. "Мы призываем — не наказываем — надевать платки. Призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджаб, — это враг ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает, мы против этого", — сказал глава региона на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Кадыров отметил, что в регион приезжает много гостей разных вероисповеданий, к ним, уточнил он, нужно относиться с уважением. "Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших", — добавил он.

https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров назвал сторонников запрета хиджаба "врагами ислама" Кадыров назвал сторонников запрета хиджаба "врагами ислама" 2024-07-31T19:20 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), хиджаб