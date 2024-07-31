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Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама - РИА Новости, 31.07.2024
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19:20 31.07.2024 (обновлено: 23:24 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khidzhab-1963283363.html
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама - РИА Новости, 31.07.2024
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он против паранджи, которая закрывает лицо, и назвал "врагами ислама" тех, кто выступают против ношения хиджаба. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:20
2024-07-31T23:24
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
хиджаб
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ГРОЗНЫЙ, 31 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он против паранджи, которая закрывает лицо, и назвал "врагами ислама" тех, кто выступают против ношения хиджаба. &quot;Мы призываем — не наказываем — надевать платки. Призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджаб, — это враг ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает, мы против этого&quot;, — сказал глава региона на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Кадыров отметил, что в регион приезжает много гостей разных вероисповеданий, к ним, уточнил он, нужно относиться с уважением. "Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших", — добавил он.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Кадыров назвал сторонников запрета хиджаба "врагами ислама"
Кадыров назвал сторонников запрета хиджаба "врагами ислама"
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), хиджаб
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), хиджаб
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Кадыров назвал врагами ислама тех, кто выступает против ношения хиджаба

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 31 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он против паранджи, которая закрывает лицо, и назвал "врагами ислама" тех, кто выступают против ношения хиджаба.
«

"Мы призываем — не наказываем — надевать платки. Призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджаб, — это враг ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает, мы против этого", — сказал глава региона на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в регион приезжает много гостей разных вероисповеданий, к ним, уточнил он, нужно относиться с уважением. "Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших", — добавил он.
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)хиджаб
 
 
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