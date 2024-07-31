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Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама - РИА Новости, 31.07.2024
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он против паранджи, которая закрывает лицо, и назвал "врагами ислама" тех, кто выступают против ношения хиджаба. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:20
2024-07-31T19:20
2024-07-31T23:24
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
хиджаб
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ГРОЗНЫЙ, 31 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он против паранджи, которая закрывает лицо, и назвал "врагами ислама" тех, кто выступают против ношения хиджаба. "Мы призываем — не наказываем — надевать платки. Призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджаб, — это враг ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает, мы против этого", — сказал глава региона на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Кадыров отметил, что в регион приезжает много гостей разных вероисповеданий, к ним, уточнил он, нужно относиться с уважением. "Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших", — добавил он.
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
РИА Новости
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Кадыров назвал сторонников запрета хиджаба "врагами ислама"
Кадыров назвал сторонников запрета хиджаба "врагами ислама"
2024-07-31T19:20
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), хиджаб
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), хиджаб
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама
Кадыров назвал врагами ислама тех, кто выступает против ношения хиджаба