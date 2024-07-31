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"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль - РИА Новости, 31.07.2024
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08:51 31.07.2024 (обновлено: 09:48 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль - РИА Новости, 31.07.2024
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что его высокопоставленный командир Фуад Шукр находился в здании, по которому пришелся израильский удар в пригороде... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:51
2024-07-31T09:48
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что его высокопоставленный командир Фуад Шукр находился в здании, по которому пришелся израильский удар в пригороде столицы Ливана Бейрута во вторник вечером, однако заявило, что пока не может сообщить о его судьбе."Как стало известно, вчера во вторник сионистский враг совершил нападение на южный пригород Бейрута..., в ходе которого нанес удар по жилому зданию... Фуад Шукр... в тот момент находился в этом здании... Мы все еще ожидаем итогов... (поисково-спасательной - ред.) операции, касающихся судьбы... командира и других жителей", - говорится в заявлении отдела "Хезболлы" по связям с общественностью, выложенном в Telegram-канале "Исламского сопротивления".Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, по меньшей мере четыре человека погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240731/livan-1963054551.html
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израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль

"Хезболла" подтвердила, что ее командир Шукр был в здании, куда ударил Израиль

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что его высокопоставленный командир Фуад Шукр находился в здании, по которому пришелся израильский удар в пригороде столицы Ливана Бейрута во вторник вечером, однако заявило, что пока не может сообщить о его судьбе.
"Как стало известно, вчера во вторник сионистский враг совершил нападение на южный пригород Бейрута..., в ходе которого нанес удар по жилому зданию... Фуад Шукр... в тот момент находился в этом здании... Мы все еще ожидаем итогов... (поисково-спасательной - ред.) операции, касающихся судьбы... командира и других жителей", - говорится в заявлении отдела "Хезболлы" по связям с общественностью, выложенном в Telegram-канале "Исламского сопротивления".
Полицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"
Вчера, 01:44
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, по меньшей мере четыре человека погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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ИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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