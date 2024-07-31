https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль - РИА Новости, 31.07.2024
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что его высокопоставленный командир Фуад Шукр находился в здании, по которому пришелся израильский удар в пригороде... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:51
2024-07-31T08:51
2024-07-31T09:48
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754610003_0:172:3333:2047_1920x0_80_0_0_981d61941134c0453a907834551cfeb3.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что его высокопоставленный командир Фуад Шукр находился в здании, по которому пришелся израильский удар в пригороде столицы Ливана Бейрута во вторник вечером, однако заявило, что пока не может сообщить о его судьбе."Как стало известно, вчера во вторник сионистский враг совершил нападение на южный пригород Бейрута..., в ходе которого нанес удар по жилому зданию... Фуад Шукр... в тот момент находился в этом здании... Мы все еще ожидаем итогов... (поисково-спасательной - ред.) операции, касающихся судьбы... командира и других жителей", - говорится в заявлении отдела "Хезболлы" по связям с общественностью, выложенном в Telegram-канале "Исламского сопротивления".Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, по меньшей мере четыре человека погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240731/livan-1963054551.html
https://ria.ru/20240731/posol-1963080023.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754610003_604:0:3333:2047_1920x0_80_0_0_a526bd06949f7605898b1402ed2b8c6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
"Хезболла" подтвердила, что ее командир Шукр был в здании, куда ударил Израиль
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что его высокопоставленный командир Фуад Шукр находился в здании, по которому пришелся израильский удар в пригороде столицы Ливана Бейрута во вторник вечером, однако заявило, что пока не может сообщить о его судьбе.
"Как стало известно, вчера во вторник сионистский враг совершил нападение на южный пригород Бейрута..., в ходе которого нанес удар по жилому зданию... Фуад Шукр... в тот момент находился в этом здании... Мы все еще ожидаем итогов... (поисково-спасательной - ред.) операции, касающихся судьбы... командира и других жителей", - говорится в заявлении отдела "Хезболлы"
по связям с общественностью, выложенном в Telegram-канале "Исламского сопротивления".
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, по меньшей мере четыре человека погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.