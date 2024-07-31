https://ria.ru/20240731/khaniya-1963297704.html

ХАМАС еще не обсуждал кандидатуру преемника убитого Хании, сообщил источник

ХАМАС еще не обсуждал кандидатуру преемника убитого Хании, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024

ХАМАС еще не обсуждал кандидатуру преемника убитого Хании, сообщил источник

Палестинское движение ХАМАС пока не обсуждало возможную кандидатуру нового главы политбюро движения после убийства Исмаила Хании в Иране, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T20:18

2024-07-31T20:18

2024-07-31T20:18

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС пока не обсуждало возможную кандидатуру нового главы политбюро движения после убийства Исмаила Хании в Иране, сообщил в среду РИА Новости источник в ХАМАС. Он опроверг информацию отдельных иранских СМИ, будто движение приняло решение, что его новым лидером станет один из его давних руководителей, проживающий в Катаре Халед Машааль. "Информация, что был выбран новый глава политбюро, неверна. Движение до настоящего момента пока не обсуждало этот вопрос", - сказал источник. Ранее в среду ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963294920.html

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в мире, израиль, иран, исмаил хания, халед машааль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году