Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС
Миссия Ирана при ООН: Иран ответит на убийство Хании спецоперациями
© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
ООН, 31 июл — РИА Новости. Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника, заявила миссия Ирана при ООН в соцсети X.
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"Ответом на убийство действительно станут специальные операции — более жесткие и направленные на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника", — уточнили в диппредставительстве.
В министерстве назвали атаку на главу ХАМАС частью плана Тель-Авива по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями еврейское государство стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", убив Ханию, который находился в Исламской Республике в качестве гостя.
Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
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Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В ливанском движении "Хезболла" также заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.