https://ria.ru/20240731/khaniya-1963221945.html

Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС

Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС

Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника, заявила миссия Ирана при РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:56

2024-07-31T15:56

2024-07-31T16:58

в мире

иран

хамас

оон

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_842330ad75898c614872828507fdc38d.jpg

ООН, 31 июл — РИА Новости. Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника, заявила миссия Ирана при ООН в соцсети X."Ответом на убийство действительно станут специальные операции — более жесткие и направленные на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника", — уточнили в диппредставительстве.МИД Ирана возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства Хании.В министерстве назвали атаку на главу ХАМАС частью плана Тель-Авива по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями еврейское государство стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", убив Ханию, который находился в Исламской Республике в качестве гостя.Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В ливанском движении "Хезболла" также заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.

https://ria.ru/20240731/izrail-1963095003.html

https://ria.ru/20240731/erdogan-1963139696.html

https://ria.ru/20240731/khamas-1963203143.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране