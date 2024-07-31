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Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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15:56 31.07.2024 (обновлено: 16:58 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963221945.html
Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС
Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС
Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника, заявила миссия Ирана при РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:56
2024-07-31T16:58
в мире
иран
хамас
оон
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ООН, 31 июл — РИА Новости. Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника, заявила миссия Ирана при ООН в соцсети X.&quot;Ответом на убийство действительно станут специальные операции — более жесткие и направленные на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника&quot;, — уточнили в диппредставительстве.МИД Ирана возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства Хании.В министерстве назвали атаку на главу ХАМАС частью плана Тель-Авива по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями еврейское государство стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", убив Ханию, который находился в Исламской Республике в качестве гостя.Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В ливанском движении "Хезболла" также заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.
https://ria.ru/20240731/izrail-1963095003.html
https://ria.ru/20240731/erdogan-1963139696.html
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в мире, иран, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС

Миссия Ирана при ООН: Иран ответит на убийство Хании спецоперациями

© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
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ООН, 31 июл — РИА Новости. Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника, заявила миссия Ирана при ООН в соцсети X.
«

"Ответом на убийство действительно станут специальные операции — более жесткие и направленные на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника", — уточнили в диппредставительстве.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Экс-глава КСИР пригрозил Израилю ответом за убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 09:55
МИД Ирана возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства Хании.
В министерстве назвали атаку на главу ХАМАС частью плана Тель-Авива по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями еврейское государство стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", убив Ханию, который находился в Исламской Республике в качестве гостя.
Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Эрдоган осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 12:02
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В ливанском движении "Хезболла" также заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС
Вчера, 14:56
 
В миреИранХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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