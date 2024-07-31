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Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024
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15:03 31.07.2024 (обновлено: 15:56 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963205799.html
Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании
Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании
Иран обладает неотъемлемым правом дать подобающий ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД исламской республики. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:03
2024-07-31T15:56
в мире
иран
тегеран (город)
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
мид ирана
израиль
исмаил хания
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Иран обладает неотъемлемым правом дать подобающий ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД исламской республики."Исламская Республика Иран решительно осуждает агрессивный шаг израильского режима - убийство... Исмаила Хании и, подчеркивая свое неотъемлемое право соответствующим образом ответить на это агрессивное действие, направленное против ее суверенитета и территориальной целостности, ожидает, что (другие) страны и международные организации... серьезным и эффективным образом накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры против этого режима", - говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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иран
тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, мид ирана, израиль, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, министерство обороны сша
В мире, Иран, Тегеран (город), ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, МИД Ирана, Израиль, Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, Министерство обороны США
Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании

Иран заявил о неотъемлемом праве ответить подобающим образом на убийство Хании

© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Иран обладает неотъемлемым правом дать подобающий ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД исламской республики.
«
"Исламская Республика Иран решительно осуждает агрессивный шаг израильского режима - убийство... Исмаила Хании и, подчеркивая свое неотъемлемое право соответствующим образом ответить на это агрессивное действие, направленное против ее суверенитета и территориальной целостности, ожидает, что (другие) страны и международные организации... серьезным и эффективным образом накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры против этого режима", - говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В ХАМАС заявили, что ответят Израилю на убийство Хании
Вчера, 09:36
 
В миреИранТегеран (город)ХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеМИД ИранаИзраильИсмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановМинистерство обороны США
 
 
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