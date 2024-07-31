https://ria.ru/20240731/khaniya-1963205799.html

Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании

Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024

Иран заявил о своем неотъемлемом праве ответить на убийство Хании

Иран обладает неотъемлемым правом дать подобающий ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД исламской республики. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:03

2024-07-31T15:03

2024-07-31T15:56

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мид ирана

израиль

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Иран обладает неотъемлемым правом дать подобающий ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД исламской республики."Исламская Республика Иран решительно осуждает агрессивный шаг израильского режима - убийство... Исмаила Хании и, подчеркивая свое неотъемлемое право соответствующим образом ответить на это агрессивное действие, направленное против ее суверенитета и территориальной целостности, ожидает, что (другие) страны и международные организации... серьезным и эффективным образом накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры против этого режима", - говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963090465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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