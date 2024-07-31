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Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании

Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании - РИА Новости, 31.07.2024

Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в среду, что Тегеран заставит пожалеть "террористов-оккупантов", убивших главу политбюро палестинского... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:52

2024-07-31T10:52

2024-07-31T10:52

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в среду, что Тегеран заставит пожалеть "террористов-оккупантов", убивших главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Его слова цитирует иранское информационное агентство Tasnim."Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке", - заявил Пезешкиан. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

https://ria.ru/20240731/tegeran-1963093321.html

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Варвара Скокшина

в мире, иран, тегеран (город), израиль, масуд пезешкиан, исмаил хания, хамас