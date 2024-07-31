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Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании - РИА Новости, 31.07.2024
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10:52 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963105375.html
Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании
Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в среду, что Тегеран заставит пожалеть "террористов-оккупантов", убивших главу политбюро палестинского... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:52
2024-07-31T10:52
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
масуд пезешкиан
исмаил хания
хамас
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в среду, что Тегеран заставит пожалеть "террористов-оккупантов", убивших главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Его слова цитирует иранское информационное агентство Tasnim."Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке", - заявил Пезешкиан. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
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иран
тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, масуд пезешкиан, исмаил хания, хамас
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Масуд Пезешкиан, Исмаил Хания, ХАМАС
Президент Ирана заявил, что заставит пожалеть виновных в гибели Хании

Президент Ирана: Тегеран заставит пожалеть террористов, убивших лидера ХАМАС

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в среду, что Тегеран заставит пожалеть "террористов-оккупантов", убивших главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Его слова цитирует иранское информационное агентство Tasnim.
"Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке", - заявил Пезешкиан.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Глава политбюро ХАМАС погиб в результате удара авиабомбы, сообщили СМИ
Вчера, 09:48
 
В миреИранТегеран (город)ИзраильМасуд ПезешкианИсмаил ХанияХАМАС
 
 
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