https://ria.ru/20240731/khaniya-1963098916.html

Китай решительно осудил убийство Хании

Китай решительно осудил убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024

Китай решительно осудил убийство Хании

Китай выступает решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, власти КНР уделяют этому преступлению особое внимание, заявил на брифинге в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:19

2024-07-31T10:19

2024-07-31T12:43

в мире

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хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

иран

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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай выступает решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, власти КНР уделяют этому преступлению особое внимание, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Мы уделяем повышенное внимание соответствующему инциденту, решительно выступаем против и осуждаем убийство, а также глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе", - сказал Линь Цзянь.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране.

https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html

китай

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