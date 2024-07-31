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Китай решительно осудил убийство Хании
Китай решительно осудил убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Китай решительно осудил убийство Хании
Китай выступает решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, власти КНР уделяют этому преступлению особое внимание, заявил на брифинге в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:19
2024-07-31T10:19
2024-07-31T12:43
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай выступает решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, власти КНР уделяют этому преступлению особое внимание, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Мы уделяем повышенное внимание соответствующему инциденту, решительно выступаем против и осуждаем убийство, а также глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе", - сказал Линь Цзянь.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html
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в мире, китай, израиль, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, иран
В мире, Китай, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Иран
Китай решительно осудил убийство Хании
МИД: Китай уделяет особое внимание убийству Хании и осуждает это преступление