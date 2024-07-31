https://ria.ru/20240731/khaniya-1963092679.html

"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем

"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем - РИА Новости, 31.07.2024

"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем

Силы сопротивления продолжат борьбу с Израилем на всех фронтах с еще большей решимостью после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:45

2024-07-31T09:45

2024-07-31T10:08

в мире

израиль

хезболла

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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Силы сопротивления продолжат борьбу с Израилем на всех фронтах с еще большей решимостью после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявило ливанское движение "Хезболлах"."Гибель Хании придаст бойцам сопротивления на всех его фронтах еще больше упорства для продолжения борьбы и укрепит их решимость противостоять сионистскому врагу", - говорится в пресс-релизе движения."Хезболлах" соболезнует семье палестинского лидера, руководству ХАМАС и всему палестинскому народу в связи с гибелью одного из крупнейших, по мнению представителей ливанского движения, лидеров сопротивления нашего времени, указано в заявлении.Ранее в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

https://ria.ru/20240731/izrail-1963087245.html

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израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла