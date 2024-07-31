https://ria.ru/20240731/khaniya-1963092679.html
"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем
"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем - РИА Новости, 31.07.2024
"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем
Силы сопротивления продолжат борьбу с Израилем на всех фронтах с еще большей решимостью после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:45
2024-07-31T09:45
2024-07-31T10:08
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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Силы сопротивления продолжат борьбу с Израилем на всех фронтах с еще большей решимостью после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявило ливанское движение "Хезболлах"."Гибель Хании придаст бойцам сопротивления на всех его фронтах еще больше упорства для продолжения борьбы и укрепит их решимость противостоять сионистскому врагу", - говорится в пресс-релизе движения."Хезболлах" соболезнует семье палестинского лидера, руководству ХАМАС и всему палестинскому народу в связи с гибелью одного из крупнейших, по мнению представителей ливанского движения, лидеров сопротивления нашего времени, указано в заявлении.Ранее в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
https://ria.ru/20240731/izrail-1963087245.html
https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963090699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла
В мире, Израиль, Хезболла
"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем
"Хезболла" намерена бороться с Израилем с большей решимостью после гибели Хании
КАИР, 31 июл - РИА Новости. Силы сопротивления продолжат борьбу с Израилем на всех фронтах с еще большей решимостью после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявило ливанское движение "Хезболлах".
"Гибель Хании придаст бойцам сопротивления на всех его фронтах еще больше упорства для продолжения борьбы и укрепит их решимость противостоять сионистскому врагу", - говорится в пресс-релизе движения.
"Хезболлах" соболезнует семье палестинского лидера, руководству ХАМАС и всему палестинскому народу в связи с гибелью одного из крупнейших, по мнению представителей ливанского движения, лидеров сопротивления нашего времени, указано в заявлении.
Ранее в среду палестинское движение ХАМАС
сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.