В ХАМАС заявили, что ответят Израилю на убийство Хании
Представитель ХАМАС: убийство Хании повлечет ответные меры в адрес Израиля
© AP Photo / Vahid SalemiЛидер ХАМАС Исмаил Хания
© AP Photo / Vahid Salemi
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
АЛЖИР, 31 июл — РИА Новости. ХАМАС ответит Израилю на убийство главы политбюро движения Исмаила Хании, заявил РИА Новости представитель организации в Алжире Юсеф Хамдан.
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"Гибель героя Исмаила Хании после его участия в инаугурации президента Ирана не повлияет на решения руководства (ХАМАС) и его структур. Израиль заплатит цену за это преступление и за все преступления в отношении нашего народа", — подчеркнул он.
Хания погиб при ударе по месту его пребывания в столице Ирана. Согласно заявлению ХАМАС, глава политбюро был убит в результате атаки Израиля после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN после убийства Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". В Белом доме телеканалу сообщили, что осведомлены о случившемся, и отказались от дальнейшего обсуждения.
Палестино-израильский конфликт
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватило более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.