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В ХАМАС заявили, что ответят Израилю на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024
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09:36 31.07.2024 (обновлено: 12:00 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963090465.html
В ХАМАС заявили, что ответят Израилю на убийство Хании
В ХАМАС заявили, что ответят Израилю на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024
В ХАМАС заявили, что ответят Израилю на убийство Хании
ХАМАС ответит Израилю на убийство главы политбюро движения Исмаила Хании, заявил РИА Новости представитель организации в Алжире Юсеф Хамдан. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:36
2024-07-31T12:00
израиль
хамас
в мире
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АЛЖИР, 31 июл — РИА Новости. ХАМАС ответит Израилю на убийство главы политбюро движения Исмаила Хании, заявил РИА Новости представитель организации в Алжире Юсеф Хамдан."Гибель героя Исмаила Хании после его участия в инаугурации президента Ирана не повлияет на решения руководства (ХАМАС) и его структур. Израиль заплатит цену за это преступление и за все преступления в отношении нашего народа", — подчеркнул он.Хания погиб при ударе по месту его пребывания в столице Ирана. Согласно заявлению ХАМАС, глава политбюро был убит в результате атаки Израиля после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN после убийства Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". В Белом доме телеканалу сообщили, что осведомлены о случившемся, и отказались от дальнейшего обсуждения.Палестино-израильский конфликтИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватило более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240731/posol-1963080023.html
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израиль, хамас, в мире
Израиль, ХАМАС, В мире
В ХАМАС заявили, что ответят Израилю на убийство Хании

Представитель ХАМАС: убийство Хании повлечет ответные меры в адрес Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 31 июл — РИА Новости. ХАМАС ответит Израилю на убийство главы политбюро движения Исмаила Хании, заявил РИА Новости представитель организации в Алжире Юсеф Хамдан.
«
"Гибель героя Исмаила Хании после его участия в инаугурации президента Ирана не повлияет на решения руководства (ХАМАС) и его структур. Израиль заплатит цену за это преступление и за все преступления в отношении нашего народа", — подчеркнул он.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Посол Палестины назвал убийство главы политбюро ХАМАС трусливым актом
Вчера, 08:54
Хания погиб при ударе по месту его пребывания в столице Ирана. Согласно заявлению ХАМАС, глава политбюро был убит в результате атаки Израиля после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN после убийства Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". В Белом доме телеканалу сообщили, что осведомлены о случившемся, и отказались от дальнейшего обсуждения.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Экс-глава КСИР пригрозил Израилю ответом за убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 09:55

Палестино-израильский конфликт

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватило более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ракету, убившую главу политбюро ХАМАС, запускали не из Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 09:15
 
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