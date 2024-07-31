https://ria.ru/20240731/khamas-1963203143.html

МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

Убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью плана Израиля по геноциду палестинского народа и призвано усилить нестабильность на... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:56

2024-07-31T14:56

2024-07-31T15:23

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

исмаил хания

израиль

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью плана Израиля по геноциду палестинского народа и призвано усилить нестабильность на Ближнем Востоке, заявил МИД Ирана в своем Telegram-канале.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Этот шаг преступного израильского режима реализован в продолжение убийств лидеров палестинского сопротивления в других странах в течение последних несколько десятилетий... Убийство Хании - новый агрессивный террористический акт этого режима - является частью плана по геноциду палестинцев, особенно в последние 10 месяцев, и осуществлен в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963205799.html

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