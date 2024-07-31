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МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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14:56 31.07.2024 (обновлено: 15:23 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khamas-1963203143.html
МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС
МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС
Убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью плана Израиля по геноциду палестинского народа и призвано усилить нестабильность на... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:56
2024-07-31T15:23
в мире
тегеран (город)
хамас
иран
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
исмаил хания
израиль
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью плана Израиля по геноциду палестинского народа и призвано усилить нестабильность на Ближнем Востоке, заявил МИД Ирана в своем Telegram-канале.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Этот шаг преступного израильского режима реализован в продолжение убийств лидеров палестинского сопротивления в других странах в течение последних несколько десятилетий... Убийство Хании - новый агрессивный террористический акт этого режима - является частью плана по геноциду палестинцев, особенно в последние 10 месяцев, и осуществлен в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963205799.html
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в мире, тегеран (город), хамас, иран, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, исмаил хания, израиль
В мире, Тегеран (город), ХАМАС, Иран, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Исмаил Хания, Израиль
МИД Ирана назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

МИД Ирана: цель убийства главы политбюро ХАМАС — усилить нестабильность региона

© AP Photo / Adel HanaИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Исмаил Хания. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью плана Израиля по геноциду палестинского народа и призвано усилить нестабильность на Ближнем Востоке, заявил МИД Ирана в своем Telegram-канале.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
"Этот шаг преступного израильского режима реализован в продолжение убийств лидеров палестинского сопротивления в других странах в течение последних несколько десятилетий... Убийство Хании - новый агрессивный террористический акт этого режима - является частью плана по геноциду палестинцев, особенно в последние 10 месяцев, и осуществлен в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии", - говорится в заявлении.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Вчера, 15:03
 
В миреТегеран (город)ХАМАСИранУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИсмаил ХанияИзраиль
 
 
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