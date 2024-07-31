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Иран объявил трехдневный траур - РИА Новости, 31.07.2024
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12:13 31.07.2024 (обновлено: 12:31 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khamas-1963144337.html
Иран объявил трехдневный траур
Иран объявил трехдневный траур - РИА Новости, 31.07.2024
Иран объявил трехдневный траур
Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Mehr. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:13
2024-07-31T12:31
в мире
иран
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
исмаил хания
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Mehr.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."На фоне гибели... главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании правительство Исламской Республики Иран выпустило заявление, объявив трехдневный национальный траур", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html
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в мире, иран, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, исмаил хания, тегеран (город)
В мире, Иран, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Исмаил Хания, Тегеран (город)
Иран объявил трехдневный траур

Mehr: в Иране объявили трехдневный траур из-за убийства главы политбюро ХАМАС

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Mehr.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
«
"На фоне гибели... главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании правительство Исламской Республики Иран выпустило заявление, объявив трехдневный национальный траур", - говорится в сообщении агентства.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Вчера, 09:15
 
В миреИранХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИсмаил ХанияТегеран (город)
 
 
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