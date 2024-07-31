https://ria.ru/20240731/khamas-1963144337.html

Иран объявил трехдневный траур

Иран объявил трехдневный траур - РИА Новости, 31.07.2024

Иран объявил трехдневный траур

Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Mehr. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:13

2024-07-31T12:13

2024-07-31T12:31

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иран

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

исмаил хания

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Mehr.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."На фоне гибели... главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании правительство Исламской Республики Иран выпустило заявление, объявив трехдневный национальный траур", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html

иран

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