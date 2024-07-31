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Иран объявил трехдневный траур
Иран объявил трехдневный траур - РИА Новости, 31.07.2024
Иран объявил трехдневный траур
Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Mehr. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:13
2024-07-31T12:13
2024-07-31T12:31
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Mehr.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."На фоне гибели... главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании правительство Исламской Республики Иран выпустило заявление, объявив трехдневный национальный траур", - говорится в сообщении агентства.
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В мире, Иран, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Исмаил Хания, Тегеран (город)
Иран объявил трехдневный траур
Mehr: в Иране объявили трехдневный траур из-за убийства главы политбюро ХАМАС