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В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством
В Москве считают абсолютно неприемлемым политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе, заявил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:11
2024-07-31T08:11
2024-07-31T08:41
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Москве считают абсолютно неприемлемым политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности", - сказал Богданов.По его словам, случившееся очень негативно отразится на переговорах в Дохе.Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
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В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством
Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС неприемлемым политическим убийством