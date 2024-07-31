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В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством - РИА Новости, 31.07.2024
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08:11 31.07.2024 (обновлено: 08:41 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khamas-1963076483.html
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством
В Москве считают абсолютно неприемлемым политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе, заявил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:11
2024-07-31T08:41
россия
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
москва
исмаил хания
михаил богданов
доха
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Москве считают абсолютно неприемлемым политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности", - сказал Богданов.По его словам, случившееся очень негативно отразится на переговорах в Дохе.Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
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россия, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире, москва, исмаил хания, михаил богданов, доха
Россия, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире, Москва, Исмаил Хания, Михаил Богданов, Доха
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством

Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС неприемлемым политическим убийством

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Москве считают абсолютно неприемлемым политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«
"Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности", - сказал Богданов.
По его словам, случившееся очень негативно отразится на переговорах в Дохе.
Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
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РоссияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеВ миреМоскваИсмаил ХанияМихаил БогдановДоха
 
 
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