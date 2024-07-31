https://ria.ru/20240731/kbr-1963165870.html

В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета

В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета - РИА Новости, 31.07.2024

В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета

Следователи полиции в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Нальчика, которого обвиняют в занятии высшего... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:12

2024-07-31T13:12

2024-07-31T13:12

происшествия

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 31 июл - РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Нальчика, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, он был задержан на территории Турции и депортирован в Россию, сообщило региональное МВД. Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в аэропорту "Внуково" задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Акбулатов скрывался от правосудия за границей и в июне 2020 года был объявлен в международный розыск. "В настоящее время материалы уголовного дела по статье 210.1 УК РФ вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что обвиняемый, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений, с 1993 года является лидером криминальной среды. "Более 30 лет он занимает высшее положение в преступной иерархии, пропагандирует преступные идеи, сплачивая вокруг себя лиц криминального типа", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961977265.html

https://rsport.ria.ru/20240724/sukhachev-1961596178.html

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происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)