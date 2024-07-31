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В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета - РИА Новости, 31.07.2024
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13:12 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/kbr-1963165870.html
В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета
В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета - РИА Новости, 31.07.2024
В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета
Следователи полиции в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Нальчика, которого обвиняют в занятии высшего... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:12
2024-07-31T13:12
происшествия
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НАЛЬЧИК, 31 июл - РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Нальчика, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, он был задержан на территории Турции и депортирован в Россию, сообщило региональное МВД. Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в аэропорту "Внуково" задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Акбулатов скрывался от правосудия за границей и в июне 2020 года был объявлен в международный розыск. "В настоящее время материалы уголовного дела по статье 210.1 УК РФ вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что обвиняемый, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений, с 1993 года является лидером криминальной среды. "Более 30 лет он занимает высшее положение в преступной иерархии, пропагандирует преступные идеи, сплачивая вокруг себя лиц криминального типа", - подчеркивает министерство.
https://ria.ru/20240726/kriminal-1961977265.html
https://rsport.ria.ru/20240724/sukhachev-1961596178.html
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происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР будут судить депортированного из Турции криминального авторитета

Депортированного из Турции "авторитета" Акбулатова будут судить в КБР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 июл - РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Нальчика, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, он был задержан на территории Турции и депортирован в Россию, сообщило региональное МВД.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в аэропорту "Внуково" задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Акбулатов скрывался от правосудия за границей и в июне 2020 года был объявлен в международный розыск.
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"В настоящее время материалы уголовного дела по статье 210.1 УК РФ вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что обвиняемый, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений, с 1993 года является лидером криминальной среды. "Более 30 лет он занимает высшее положение в преступной иерархии, пропагандирует преступные идеи, сплачивая вокруг себя лиц криминального типа", - подчеркивает министерство.
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