https://ria.ru/20240731/katar-1963096384.html

В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

Катар решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, считает его опасной эскалацией и откровенным нарушением... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:03

2024-07-31T10:03

2024-07-31T12:45

в мире

катар

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095408_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_cd1e15e03099deebafc9a600426a7eb0.jpg

ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Катар решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, считает его опасной эскалацией и откровенным нарушением международного права, говорится в сообщении МИД Катара в социальной сети Х."Государство Катар в самых сильных выражениях осуждает убийство главы политического бюро движения ХАМАС доктора наук Исмаила Хании в столице Ирана Тегеране, считает его циничным преступлением, опасным развитием событий и откровенным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Катара.Министерство напомнило о неизменности политики Дохи, отвергающей террористические акции, в том числе политические убийства, независимо от их причин.В сообщении МИД Катара добавляется, что эта операция и постоянная практика Израиля совершать убийства гражданских лиц в секторе Газа приводят регион к бесконечному кругу хаоса и уменьшению шансов на достижение мира.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963078037.html

https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, катар, хамас