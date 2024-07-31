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В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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10:03 31.07.2024 (обновлено: 12:45 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/katar-1963096384.html
В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Катар решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, считает его опасной эскалацией и откровенным нарушением... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:03
2024-07-31T12:45
в мире
катар
хамас
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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Катар решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, считает его опасной эскалацией и откровенным нарушением международного права, говорится в сообщении МИД Катара в социальной сети Х."Государство Катар в самых сильных выражениях осуждает убийство главы политического бюро движения ХАМАС доктора наук Исмаила Хании в столице Ирана Тегеране, считает его циничным преступлением, опасным развитием событий и откровенным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Катара.Министерство напомнило о неизменности политики Дохи, отвергающей террористические акции, в том числе политические убийства, независимо от их причин.В сообщении МИД Катара добавляется, что эта операция и постоянная практика Израиля совершать убийства гражданских лиц в секторе Газа приводят регион к бесконечному кругу хаоса и уменьшению шансов на достижение мира.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963078037.html
https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html
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в мире, катар, хамас
В мире, Катар, ХАМАС
В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

В Катаре назвали убийство главы политбюро ХАМАС нарушением международного права

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Катар решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, считает его опасной эскалацией и откровенным нарушением международного права, говорится в сообщении МИД Катара в социальной сети Х.
"Государство Катар в самых сильных выражениях осуждает убийство главы политического бюро движения ХАМАС доктора наук Исмаила Хании в столице Ирана Тегеране, считает его циничным преступлением, опасным развитием событий и откровенным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Катара.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В политбюро ХАМАС назвали убийство Хании трусливым актом
Вчера, 08:29
Министерство напомнило о неизменности политики Дохи, отвергающей террористические акции, в том числе политические убийства, независимо от их причин.
В сообщении МИД Катара добавляется, что эта операция и постоянная практика Израиля совершать убийства гражданских лиц в секторе Газа приводят регион к бесконечному кругу хаоса и уменьшению шансов на достижение мира.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ракету, убившую главу политбюро ХАМАС, запускали не из Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 09:15
 
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