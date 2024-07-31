В Катаре решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
В Катаре назвали убийство главы политбюро ХАМАС нарушением международного права
© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Катар решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, считает его опасной эскалацией и откровенным нарушением международного права, говорится в сообщении МИД Катара в социальной сети Х.
"Государство Катар в самых сильных выражениях осуждает убийство главы политического бюро движения ХАМАС доктора наук Исмаила Хании в столице Ирана Тегеране, считает его циничным преступлением, опасным развитием событий и откровенным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Катара.
Министерство напомнило о неизменности политики Дохи, отвергающей террористические акции, в том числе политические убийства, независимо от их причин.
В сообщении МИД Катара добавляется, что эта операция и постоянная практика Израиля совершать убийства гражданских лиц в секторе Газа приводят регион к бесконечному кругу хаоса и уменьшению шансов на достижение мира.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.