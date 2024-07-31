Ситуация в центре Каракаса нормализовалась
Ситуация в центре Каракаса после беспорядков и столкновений нормализовалась
© AP Photo / Fernando VergaraАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Fernando Vergara
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Ситуация в центре Каракаса спустя сутки после беспорядков и столкновений, начавшихся после выборов президента Венесуэлы, нормализовалась, передает корреспондент РИА Новости.
Перекрытый накануне протестующими проспект Вооруженных сил открыт, а на месте стычек с правоохранителями - остатки несгоревшего мусора и камни. На ключевых перекрестках расположились отряды полиции в экипировке для беспорядков, встречаются водомёты и бронетехника.
Стрельба больше не слышна, хотя грохот кастрюль - распространенной в регионе формы мирного протеста, cacerolazo - периодически доносится с разных сторон. Заведения и магазины также закрыты, но обстановка спокойная - на тротуарах обычные пешеходы и уборщики мусора.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.