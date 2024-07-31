https://ria.ru/20240731/karakas-1963057369.html

Ситуация в центре Каракаса нормализовалась

Ситуация в центре Каракаса нормализовалась - РИА Новости, 31.07.2024

Ситуация в центре Каракаса нормализовалась

Ситуация в центре Каракаса спустя сутки после беспорядков и столкновений, начавшихся после выборов президента Венесуэлы, нормализовалась, передает корреспондент РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:12

2024-07-31T02:12

2024-07-31T02:12

в мире

венесуэла

каракас

москва

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Ситуация в центре Каракаса спустя сутки после беспорядков и столкновений, начавшихся после выборов президента Венесуэлы, нормализовалась, передает корреспондент РИА Новости. Перекрытый накануне протестующими проспект Вооруженных сил открыт, а на месте стычек с правоохранителями - остатки несгоревшего мусора и камни. На ключевых перекрестках расположились отряды полиции в экипировке для беспорядков, встречаются водомёты и бронетехника. Стрельба больше не слышна, хотя грохот кастрюль - распространенной в регионе формы мирного протеста, cacerolazo - периодически доносится с разных сторон. Заведения и магазины также закрыты, но обстановка спокойная - на тротуарах обычные пешеходы и уборщики мусора. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/venesuela-1963055295.html

https://ria.ru/20240730/protesty-1962874860.html

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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024