https://ria.ru/20240731/kapremont-1963257059.html
Волошин проверил ход капремонта Дома творчества "Созвездие" в Химках
Волошин проверил ход капремонта Дома творчества "Созвездие" в Химках - РИА Новости, 31.07.2024
Волошин проверил ход капремонта Дома творчества "Созвездие" в Химках
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работы по капитальному ремонту Дома детского творчества "Созвездие", сообщает пресс-служба администрация... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:59
2024-07-31T17:59
2024-07-31T18:11
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работы по капитальному ремонту Дома детского творчества "Созвездие", сообщает пресс-служба администрация муниципалитета. Общестроительная готовность здания составляет более 30%. Завершить работы планируется до конца года."Зданию почти 40 лет, поэтому реконструкция — важный и необходимый этап для дальнейшего развития Дома творчества. Здесь занимаются более двух тысяч наших юных химчан. После капремонта здесь станет просторнее, а для ребят появятся новые кружки и секции", — цитирует пресс-служба Волошина.Вместе с главой контролируют работы на объекте родители, местные депутаты и педагоги."Хочется более светлые классы, современное оборудование, мебель, оснащение нашего зала актового новым оборудованием по свету, звуку. Это важно для ребят, и, конечно, для всего преподавательского состава", — рассказала педагог-организатор ДДТ "Созвездие" в Химках Ольга Степанова.Ежедневно на объекте трудятся порядка 40 рабочих. Капитальный ремонт идет в соответствии с графиком. Специалисты прокладывают инженерные сети, заливают полы, а со следующей недели приступают к устройству фасадов. Строительные работы начались в апреле этого года. Важно, что на время ремонта образовательный процесс не прекращался. Занятия для ребят проводят в школе "Лига первых" и в Аэрокосмическом лице.
https://ria.ru/20240731/khimki-1963133851.html
https://ria.ru/20240723/rubtsova-1961500507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работы по капитальному ремонту Дома детского творчества "Созвездие", сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.
Общестроительная готовность здания составляет более 30%. Завершить работы планируется до конца года.
"Зданию почти 40 лет, поэтому реконструкция — важный и необходимый этап для дальнейшего развития Дома творчества. Здесь занимаются более двух тысяч наших юных химчан. После капремонта здесь станет просторнее, а для ребят появятся новые кружки и секции", — цитирует пресс-служба Волошина
.
Вместе с главой контролируют работы на объекте родители, местные депутаты и педагоги.
"Хочется более светлые классы, современное оборудование, мебель, оснащение нашего зала актового новым оборудованием по свету, звуку. Это важно для ребят, и, конечно, для всего преподавательского состава", — рассказала педагог-организатор ДДТ "Созвездие" в Химках Ольга Степанова.
Ежедневно на объекте трудятся порядка 40 рабочих. Капитальный ремонт идет в соответствии с графиком. Специалисты прокладывают инженерные сети, заливают полы, а со следующей недели приступают к устройству фасадов.
Строительные работы начались в апреле этого года. Важно, что на время ремонта образовательный процесс не прекращался. Занятия для ребят проводят в школе "Лига первых" и в Аэрокосмическом лице.