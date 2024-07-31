https://ria.ru/20240731/kandidat-1963064925.html

Нимченко сосредоточит внимание на соцподдержке семей военнослужащих

Нимченко сосредоточит внимание на соцподдержке семей военнослужащих - РИА Новости, 31.07.2024

Нимченко сосредоточит внимание на соцподдержке семей военнослужащих

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что в Совете Федерации планирует... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:19

2024-07-31T05:19

2024-07-31T05:19

общество

россия

сергей аксенов (политик)

совет федерации рф

вооруженные силы украины

юнармия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что в Совете Федерации планирует сосредоточиться на вопросах социальной поддержки, в том числе семей военнослужащих, и патриотическом воспитании. В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. "Когда речь идет о благополучии каждого жителя нашей страны, то неважных вопросов не бывает. Это и социальная поддержка семей, в том числе и семей военнослужащих, которые находятся или находились в зоне СВО, отдельное внимание, конечно же, поддержке семьей погибших ребят, многодетных семей", - сказал Нимченко агентству. По его словам, в нынешних непростых условиях одним из ключевых направлений является патриотическое воспитание молодежи. "Важно вырастить поколения, которые любят свою большую и малую Родину, привить им правильные жизненные ориентиры, чтобы они гордились нашим общим наследием. Важно, чтобы они понимали свою социальную ответственность, свою важность, осознавали, что вклад абсолютно каждого, будь то сфера науки, медицины, культуры или какая-либо другая, невероятно значим. В этом направлении мы уже сделали большой рывок", - сказал Нимченко. По его словам, в России уже эффективно работают общественные, волонтерские движения, в которых задействована молодежь, школьники. "Ребята помогают ветеранам, следят за памятниками, собирают гуманитарную помощь и для наших бойцов в зоне СВО, и для жителей из регионов, которые регулярно попадают под обстрелы ВСУ. Конечно же очень большую роль в воспитании подрастающего поколения играют такие колоссальные по значимости проекты, как "Движение первых", "Юнармия". Немаловажно, что сейчас все больше наших ветеранов СВО, также было и после Великой Отечественной войны, преподают "Основы безопасности и защиты Родины". Делятся своими знаниями, опытом со школьниками", - сказал Нимченко. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240716/sovfed-1959980090.html

https://ria.ru/20231005/voennye-1900729614.html

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общество, россия, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, вооруженные силы украины, юнармия