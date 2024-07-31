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На Камчатке осудили заказчика и исполнителя убийства трех котов - РИА Новости, 31.07.2024
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14:31 31.07.2024 (обновлено: 14:33 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/kamchatka-1963190077.html
На Камчатке осудили заказчика и исполнителя убийства трех котов
На Камчатке осудили заказчика и исполнителя убийства трех котов - РИА Новости, 31.07.2024
На Камчатке осудили заказчика и исполнителя убийства трех котов
Тигильский районный суд на Камчатке приговорил заказчика и исполнителя заказного убийства трех котов к условным срокам наказания, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:31
2024-07-31T14:33
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл – РИА Новости. Тигильский районный суд на Камчатке приговорил заказчика и исполнителя заказного убийства трех котов к условным срокам наказания, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Подсудимый, намереваясь сменить место жительства и не желая забирать и перевозить принадлежащих ему трех котов, решил их умертвить. Он обратился к своему знакомому, который за 5 тысяч рублей согласился. Организатору назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, исполнителю – 3 года. Назначенное наказание считать условным c испытательным сроком три года", - сообщает прокуратура. Жители села Усть-Хайрюзово признаны виновными по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными в целях причинения боли и страданий, из корыстных побуждений, совершенное с применением садистских методов". Уточняется, что для умерщвления животных исполнитель использовал молоток, а потом выбросил их тела в мусорный бак. Подсудимые вину в инкриминируемом преступлении признали. Приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, камчатка, россия
Происшествия, Камчатка, Россия
На Камчатке осудили заказчика и исполнителя убийства трех котов

Заказчик и исполнителя убийства 3 котов на Камчатке получили условные сроки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл – РИА Новости. Тигильский районный суд на Камчатке приговорил заказчика и исполнителя заказного убийства трех котов к условным срокам наказания, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Подсудимый, намереваясь сменить место жительства и не желая забирать и перевозить принадлежащих ему трех котов, решил их умертвить. Он обратился к своему знакомому, который за 5 тысяч рублей согласился. Организатору назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, исполнителю – 3 года. Назначенное наказание считать условным c испытательным сроком три года", - сообщает прокуратура.
Жители села Усть-Хайрюзово признаны виновными по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными в целях причинения боли и страданий, из корыстных побуждений, совершенное с применением садистских методов". Уточняется, что для умерщвления животных исполнитель использовал молоток, а потом выбросил их тела в мусорный бак. Подсудимые вину в инкриминируемом преступлении признали. Приговор не вступил в законную силу.
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