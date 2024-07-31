https://ria.ru/20240731/jurist-1963156971.html

Юрист рассказал, сколько может длиться развод основательницы Wildberries

Юрист рассказал, сколько может длиться развод основательницы Wildberries - РИА Новости, 31.07.2024

Юрист рассказал, сколько может длиться развод основательницы Wildberries

Продолжительность бракоразводного процесса основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук с ее супругом Владиславом может варьироваться от нескольких месяцев до... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:42

2024-07-31T12:42

2024-07-31T12:42

россия

татьяна бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Продолжительность бракоразводного процесса основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук с ее супругом Владиславом может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от ряда факторов, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Во вторник владелица Wildberries заявила, что подала в суд заявление о расторжении брака. "Возникает закономерный вопрос о том, насколько длительным и сложным может быть бракоразводный процесс (Татьяны и Владислава Бакальчук – ред.), особенно когда речь идет о разделе крупного бизнеса и значительных активов… Продолжительность бракоразводного процесса может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от ряда факторов", - сказал Русяев. По словам юриста, ключевым фактором, который влияет на длительность и исход бракоразводного процесса, является наличие брачного контракта. "В случае отсутствия брачного контракта, как это, вероятно, имеет место в ситуации с Бакальчук, раздел имущества осуществляется согласно законодательству РФ… В случае с Wildberries вопрос о разделе бизнеса может стать камнем преткновения. Суду предстоит определить, какая часть компании была создана до брака, а какая - в его процессе, оценить вклад каждого из супругов в развитие бизнеса", - отметил Русяев. Кроме того, юрист рассказал, что на продолжительность бракоразводного процесса Бакальчук повлияет наличие у них несовершеннолетних детей, а также высокий общественный интерес. "У Татьяны и Владислава Бакальчук семеро детей… Суд должен будет учесть интересы каждого ребенка при решении вопросов об опеке и алиментах… Высокий общественный интерес может создать дополнительное давление на обе стороны и суд, что может привести к затягиванию процесса или, наоборот, к стремлению быстрее его завершить", - сказал он.

https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961610421.html

https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html

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