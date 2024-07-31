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Юрист рассказала о штрафах за самовольные постройки на даче - РИА Новости, 31.07.2024
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02:18 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/jurist-1963057725.html
Юрист рассказала о штрафах за самовольные постройки на даче
Юрист рассказала о штрафах за самовольные постройки на даче - РИА Новости, 31.07.2024
Юрист рассказала о штрафах за самовольные постройки на даче
За возведения самовольных построек на своем дачном участке можно получить штраф, для граждан он составит 2-5 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:18
2024-07-31T02:18
жилье
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За возведения самовольных построек на своем дачном участке можно получить штраф, для граждан он составит 2-5 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. "Если возвести на участке самовольную постройку, например, пятиэтажную баню (часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ), то также можно получить серьезное наказание. Для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей", - сообщила Чирикова. Юрист добавила, что должностные лица за самовольную постройку на дачном участке могут получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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жилье, россия, рэу имени г. в. плеханова
Жилье, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист рассказала о штрафах за самовольные постройки на даче

Юрист Чирикова: за самовольные постройки на дачном участке можно получить штраф

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За возведения самовольных построек на своем дачном участке можно получить штраф, для граждан он составит 2-5 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
«
"Если возвести на участке самовольную постройку, например, пятиэтажную баню (часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ), то также можно получить серьезное наказание. Для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей", - сообщила Чирикова.
Юрист добавила, что должностные лица за самовольную постройку на дачном участке могут получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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ЖильеРоссияРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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