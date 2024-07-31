https://ria.ru/20240731/izrail-1963251621.html

Израиль проинформировал США об уничтожении командира "Хезболлы"

Израиль проинформировал США об уничтожении командира "Хезболлы" - РИА Новости, 31.07.2024

Израиль проинформировал США об уничтожении командира "Хезболлы"

Министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал своего американского коллегу Ллойда Остина об уничтожении высокопоставленного командира шиитского ливанского РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:38

2024-07-31T17:38

2024-07-31T17:38

в мире

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сша

ллойд остин

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство обороны сша

минобороны израиля

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал своего американского коллегу Ллойда Остина об уничтожении высокопоставленного командира шиитского ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра, сообщает в среду пресс-служба министерства обороны Израиля. "Министр обороны Йоав Галант недавно беседовал с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр Галант проинформировал министра Остина о точной операции ЦАХАЛ по уничтожению самого высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра", - говорится в сообщении пресс-службы. Галант также подчеркнул, что отношения между государствами имеют центральное значение для авторитета Израиля в регионе и для сдерживания Ирана и его сторонников и поблагодарил Остина за его публичную поддержку права Израиля на самооборону. Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240731/izrail-1963062524.html

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в мире, израиль, сша, ллойд остин, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, минобороны израиля