https://ria.ru/20240731/izrail-1963173805.html

Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ

Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 31.07.2024

Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ

Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:43

2024-07-31T13:43

2024-07-31T14:22

в мире

израиль

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова."Официально мы не комментируем информацию о его смерти", - сказала она.Ранее в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

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израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране