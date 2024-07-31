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Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 31.07.2024
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13:43 31.07.2024 (обновлено: 14:22 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/izrail-1963173805.html
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 31.07.2024
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ
Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:43
2024-07-31T14:22
в мире
израиль
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова."Официально мы не комментируем информацию о его смерти", - сказала она.Ранее в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
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в мире, израиль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ

Армия Израиля: Тель-Авив не комментирует гибель лидера ХАМАС

© AP Photo / Vahid SalemiЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
"Официально мы не комментируем информацию о его смерти", - сказала она.
Ранее в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС
Вчера, 13:42
 
В миреИзраильХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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