https://ria.ru/20240731/izrail-1963173805.html
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 31.07.2024
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ
Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:43
2024-07-31T13:43
2024-07-31T14:22
в мире
израиль
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова."Официально мы не комментируем информацию о его смерти", - сказала она.Ранее в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
https://ria.ru/20240731/blinken-1963173298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Тель-Авив не комментирует гибель Хании, заявили в ЦАХАЛ
Армия Израиля: Тель-Авив не комментирует гибель лидера ХАМАС
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
"Официально мы не комментируем информацию о его смерти", - сказала она.
Ранее в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Согласно заявлению движения, он был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.