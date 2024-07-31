https://ria.ru/20240731/izrail-1963095003.html

Экс-глава КСИР пригрозил Израилю ответом за убийство главы политбюро ХАМАС

Экс-глава КСИР пригрозил Израилю ответом за убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

Экс-глава КСИР пригрозил Израилю ответом за убийство главы политбюро ХАМАС

Израиль ждет месть за убийство главы палестинского политбюро ХАМА Исмаила Хании, заявил экс-главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:55

2024-07-31T09:55

2024-07-31T11:50

в мире

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тегеран (город)

исмаил хания

мохсен резайи

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Израиль ждет месть за убийство главы палестинского политбюро ХАМА Исмаила Хании, заявил экс-главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохсен Резайи иранскому информационному агентству Tasnim. "Израиль заплатит огромную цену за убийство Исмаила Хании", - цитирует иранское информационное агентство Tasnim слова Резайи. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала.

https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html

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