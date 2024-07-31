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Израиль закрыл воздушное пространство над севером страны - РИА Новости, 31.07.2024
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09:25 31.07.2024 (обновлено: 11:07 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/izrail-1963087245.html
Израиль закрыл воздушное пространство над севером страны
Израиль закрыл воздушное пространство над севером страны - РИА Новости, 31.07.2024
Израиль закрыл воздушное пространство над севером страны
Власти Израиля на сутки закрыли для полетов гражданской авиации воздушное пространство над значительной частью севера страны, следует из официального... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:25
2024-07-31T11:07
в мире
израиль
бейрут
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Власти Израиля на сутки закрыли для полетов гражданской авиации воздушное пространство над значительной частью севера страны, следует из официального уведомления NOTAM. Решение принято после покушения в Бейруте на одного из командиров ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра и убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. "Район от линии между позициями Хадера и Тират закрыт для всех полетов, в том числе сельскохозяйственного назначения, за исключением полицейских, противопожарных, медицинско-эвакуационных, на военные базы и c военных баз", - сказано в одном из серии уведомлений. Израильские военные при этом не стали в свете последних событий менять инструкции гражданской обороны для населения, но призвали следить за возможными корректировками. Израиль взял на себя ответственность за покушение на Шукра, обвинив его в причастности к ракетному обстрелу друзского селения Мадждаль-Шамс, где в минувшие выходные погибли 12 человек, но хранит молчание относительно гибели Хании. В ХАМАС винят израильтян в убийстве своего лидера.
https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html
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израиль
бейрут
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в мире, израиль, бейрут, тегеран (город), исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль закрыл воздушное пространство над севером страны

Власти Израиля на сутки закрыли воздушное пространство над севером страны

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Власти Израиля на сутки закрыли для полетов гражданской авиации воздушное пространство над значительной частью севера страны, следует из официального уведомления NOTAM.
Решение принято после покушения в Бейруте на одного из командиров ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра и убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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"Район от линии между позициями Хадера и Тират закрыт для всех полетов, в том числе сельскохозяйственного назначения, за исключением полицейских, противопожарных, медицинско-эвакуационных, на военные базы и c военных баз", - сказано в одном из серии уведомлений.
Израильские военные при этом не стали в свете последних событий менять инструкции гражданской обороны для населения, но призвали следить за возможными корректировками.
Израиль взял на себя ответственность за покушение на Шукра, обвинив его в причастности к ракетному обстрелу друзского селения Мадждаль-Шамс, где в минувшие выходные погибли 12 человек, но хранит молчание относительно гибели Хании. В ХАМАС винят израильтян в убийстве своего лидера.
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В миреИзраильБейрутТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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