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Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену" - РИА Новости, 31.07.2024
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04:10 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/izrail-1963062524.html
Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену"
Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену" - РИА Новости, 31.07.2024
Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену"
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в связи с израильским ударом по Ливану, целью которого объявлялась ликвидация высокопоставленного командира... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:10
2024-07-31T04:10
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в связи с израильским ударом по Ливану, целью которого объявлялась ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлах", обвиняемого ЦАХАЛ в ответственности за обстрел с жертвами среди детей, что "кровь израильтян имеет цену". Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр был ликвидирован в результате удара израильских ВВС. "На руках у Фуада Шукра... кровь многих израильтян. Сегодня мы показали, что кровь наших людей имеет цену и что... для наших вооруженных сил не существует недосягаемых мест", - написал Галант на своей странице в соцсети X. Галант назвал военную операцию ЦАХАЛ "точной и профессиональной" и выразил армии глубокую признательность. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240730/bomboubezhischa-1963041735.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену"

Галант заявил на фоне удара по Ливану, что кровь израильтян имеет цену

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в связи с израильским ударом по Ливану, целью которого объявлялась ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлах", обвиняемого ЦАХАЛ в ответственности за обстрел с жертвами среди детей, что "кровь израильтян имеет цену".
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр был ликвидирован в результате удара израильских ВВС.
Город Ришон-ле-Цион в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В центральной части Израиля открыли бомбоубежища
Вчера, 22:53
«
"На руках у Фуада Шукра... кровь многих израильтян. Сегодня мы показали, что кровь наших людей имеет цену и что... для наших вооруженных сил не существует недосягаемых мест", - написал Галант на своей странице в соцсети X.
Галант назвал военную операцию ЦАХАЛ "точной и профессиональной" и выразил армии глубокую признательность.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Вчера, 23:55
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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