https://ria.ru/20240731/izrail-1963062524.html

Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену"

Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену" - РИА Новости, 31.07.2024

Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену"

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в связи с израильским ударом по Ливану, целью которого объявлялась ликвидация высокопоставленного командира... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:10

2024-07-31T04:10

2024-07-31T04:10

в мире

израиль

ливан

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в связи с израильским ударом по Ливану, целью которого объявлялась ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлах", обвиняемого ЦАХАЛ в ответственности за обстрел с жертвами среди детей, что "кровь израильтян имеет цену". Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр был ликвидирован в результате удара израильских ВВС. "На руках у Фуада Шукра... кровь многих израильтян. Сегодня мы показали, что кровь наших людей имеет цену и что... для наших вооруженных сил не существует недосягаемых мест", - написал Галант на своей странице в соцсети X. Галант назвал военную операцию ЦАХАЛ "точной и профессиональной" и выразил армии глубокую признательность. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240730/bomboubezhischa-1963041735.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году