https://ria.ru/20240731/iran-1963312176.html

Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ

Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024

Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:21

2024-07-31T22:21

2024-07-31T23:04

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники."Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране <...> Хании", — говорится в публикации.Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.Миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в Иране в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В свою очередь, в ливанском движении "Хезболла" заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963264612.html

https://radiosputnik.ru/20240731/khaniya-blinken-1963173637.html

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963221945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, тегеран (город), исмаил хания, хамас, али хаменеи