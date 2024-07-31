https://ria.ru/20240731/iran-1963204856.html
Иран назвал США соучастниками убийства Хании
Иран назвал США соучастниками убийства Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Иран назвал США соучастниками убийства Хании
Правительство США — соучастник Израиля в убийстве в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД Ирана в Telegram. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:59
2024-07-31T14:59
2024-07-31T15:53
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
исмаил хания
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Правительство США — соучастник Израиля в убийстве в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД Ирана в Telegram."Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации (палестинских территорий. — Прим. ред.) и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта (убийства Исмаила Хании. — Прим. ред.)", — указали в ведомстве.В Тегеране назвали убийство главы ХАМАС частью плана Израиля по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями Тель-Авив стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.Как сообщило ХАМАС, глава политбюро движения погиб при израильском удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.В Израиле отказались комментировать смерть Хании. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и не причастны к ней.ХАМАС, а также его союзники — Иран и йеменские хуситы, пообещали ответить Израилю на убийство Хании.
https://ria.ru/20240731/izrail-1963132346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Иран, ХАМАС, США, Израиль, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Исмаил Хания, Тегеран (город)
Иран назвал США соучастниками убийства Хании
МИД Ирана назвал правительство США соучастником убийства главы политбюро ХАМАС