Рейтинг@Mail.ru
Иран назвал США соучастниками убийства Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 31.07.2024 (обновлено: 15:53 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/iran-1963204856.html
Иран назвал США соучастниками убийства Хании
Иран назвал США соучастниками убийства Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Иран назвал США соучастниками убийства Хании
Правительство США — соучастник Израиля в убийстве в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД Ирана в Telegram. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:59
2024-07-31T15:53
в мире
иран
хамас
сша
израиль
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
исмаил хания
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095430_0:51:3183:1841_1920x0_80_0_0_a043e93dc761b5554eb8c7c5493cdb66.jpg
ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Правительство США — соучастник Израиля в убийстве в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД Ирана в Telegram."Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации (палестинских территорий. — Прим. ред.) и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта (убийства Исмаила Хании. — Прим. ред.)", — указали в ведомстве.В Тегеране назвали убийство главы ХАМАС частью плана Израиля по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями Тель-Авив стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.Как сообщило ХАМАС, глава политбюро движения погиб при израильском удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.В Израиле отказались комментировать смерть Хании. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и не причастны к ней.ХАМАС, а также его союзники — Иран и йеменские хуситы, пообещали ответить Израилю на убийство Хании.
https://ria.ru/20240731/izrail-1963132346.html
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963092679.html
иран
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095430_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9a7c77918a724746b1a6fe3e8f6222b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, хамас, сша, израиль, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, исмаил хания, тегеран (город)
В мире, Иран, ХАМАС, США, Израиль, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Исмаил Хания, Тегеран (город)
Иран назвал США соучастниками убийства Хании

МИД Ирана назвал правительство США соучастником убийства главы политбюро ХАМАС

© AP Photo / Adel HanaИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Правительство США — соучастник Израиля в убийстве в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД Ирана в Telegram.
«
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации (палестинских территорий. — Прим. ред.) и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта (убийства Исмаила Хании. — Прим. ред.)", — указали в ведомстве.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Израиль понесет суровое наказание за убийство Хании, заявил лидер Ирана
Вчера, 11:38
В Тегеране назвали убийство главы ХАМАС частью плана Израиля по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями Тель-Авив стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.
Как сообщило ХАМАС, глава политбюро движения погиб при израильском удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
В Израиле отказались комментировать смерть Хании. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и не причастны к ней.
ХАМАС, а также его союзники — Иран и йеменские хуситы, пообещали ответить Израилю на убийство Хании.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Хезболла" заявила, что гибель Хании придаст решимости в борьбе с Израилем
Вчера, 09:45
 
В миреИранХАМАССШАИзраильУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИсмаил ХанияТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала