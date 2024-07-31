https://ria.ru/20240731/iran-1963204856.html

Иран назвал США соучастниками убийства Хании

Иран назвал США соучастниками убийства Хании - РИА Новости, 31.07.2024

Иран назвал США соучастниками убийства Хании

Правительство США — соучастник Израиля в убийстве в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД Ирана в Telegram. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:59

2024-07-31T14:59

2024-07-31T15:53

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сша

израиль

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

исмаил хания

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Правительство США — соучастник Израиля в убийстве в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил МИД Ирана в Telegram."Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации (палестинских территорий. — Прим. ред.) и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта (убийства Исмаила Хании. — Прим. ред.)", — указали в ведомстве.В Тегеране назвали убийство главы ХАМАС частью плана Израиля по геноциду палестинского народа. В МИД добавили, что такими действиями Тель-Авив стремится усилить нестабильность на Ближнем Востоке.Как сообщило ХАМАС, глава политбюро движения погиб при израильском удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.В Израиле отказались комментировать смерть Хании. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и не причастны к ней.ХАМАС, а также его союзники — Иран и йеменские хуситы, пообещали ответить Израилю на убийство Хании.

https://ria.ru/20240731/izrail-1963132346.html

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сша

израиль

тегеран (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, хамас, сша, израиль, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, исмаил хания, тегеран (город)