https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html

СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране

СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Иран расследует причины убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и его охранника в Тегеране, результаты будут вскоре объявлены, передает агентство Tasnim со РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:28

2024-07-31T06:28

2024-07-31T07:51

в мире

тегеран (город)

иран

хамас

исмаил хания

масуд пезешкиан

израиль

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Иран расследует причины убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и его охранника в Тегеране, результаты будут вскоре объявлены, передает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).Ранее Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате атаки Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Выражая соболезнованиями героической нации Палестины, исламской общине, бойцам фронта сопротивления и благородной нации Ирана, (сообщаем, что - ред.) сегодня утром была совершена атака на резиденцию главы политбюро палестинского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в результате которой он и один из его телохранителей погибли... Причины и масштабы этого инцидента расследуются, результаты расследования будут объявлены позже", - говорится в сообщении агентства.Накануне Хания принимал участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

https://ria.ru/20240731/beyrut-1963066563.html

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