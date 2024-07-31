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СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране
СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Иран расследует причины убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и его охранника в Тегеране, результаты будут вскоре объявлены, передает агентство Tasnim со РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:28
2024-07-31T06:28
2024-07-31T07:51
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Иран расследует причины убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и его охранника в Тегеране, результаты будут вскоре объявлены, передает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).Ранее Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате атаки Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Выражая соболезнованиями героической нации Палестины, исламской общине, бойцам фронта сопротивления и благородной нации Ирана, (сообщаем, что - ред.) сегодня утром была совершена атака на резиденцию главы политбюро палестинского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в результате которой он и один из его телохранителей погибли... Причины и масштабы этого инцидента расследуются, результаты расследования будут объявлены позже", - говорится в сообщении агентства.Накануне Хания принимал участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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в мире, тегеран (город), иран, хамас, исмаил хания, масуд пезешкиан, израиль, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Тегеран (город), Иран, ХАМАС, Исмаил Хания, Масуд Пезешкиан, Израиль, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Tasnim: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране