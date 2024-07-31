https://ria.ru/20240731/iran-1963058847.html

Иран потребовал от ООН осудить удар Израиля по Ливану

Иран потребовал от ООН осудить удар Израиля по Ливану - РИА Новости, 31.07.2024

Иран потребовал от ООН осудить удар Израиля по Ливану

Иран направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председательствующей в СБ России с требованием осудить удар Израиля по Ливану, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:52

2024-07-31T02:52

2024-07-31T02:52

в мире

израиль

иран

ливан

антониу гутерреш

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 31 июл - РИА Новости. Иран направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председательствующей в СБ России с требованием осудить удар Израиля по Ливану, сообщили РИА Новости в миссии Ирана при Всемирной организации, предоставив соответствующий документ. "Совет Безопасности должен безоговорочно и незамедлительно осудить это преступление. Совет Безопасности также должен принять незамедлительные меры в ответ на этот преступный акт, с тем чтобы подобная агрессия, угрожающая региональному миру и безопасности, не повторилась. Израиль должен быть привлечен к ответственности за эти зверства и не может остаться безнаказанным", - следует из письма постпредства. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240729/livan-1962790365.html

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в мире, израиль, иран, ливан, антониу гутерреш, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году