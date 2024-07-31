https://ria.ru/20240731/irak-1963054712.html

Ирак осудил израильский удар по пригороду Бейрута

Ирак осудил израильский удар по пригороду Бейрута - РИА Новости, 31.07.2024

Ирак осудил израильский удар по пригороду Бейрута

Правительство Ирака решительно осуждает израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейруту и считает его "явным нарушением" международного права,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:46

2024-07-31T01:46

2024-07-31T01:46

в мире

израиль

ирак

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство Ирака решительно осуждает израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейруту и считает его "явным нарушением" международного права, говорится в заявлении МИД Ирака, опубликованном на его странице в социальной сети X. "Правительство Республики Ирак выражает решительное осуждение и порицание израильской агрессии против южного пригорода ливанской столицы Бейрута, целью которого стали мирные жители и жилые здания... Этот враждебный акт является явным нарушением международного права и (международных - ред.) договоров", - говорится в заявлении, опубликованное в социальной сети X в среду. Как отмечает ведомство, Ирак считает удар "серьезной угрозой" региональной стабильности и предупреждает о негативных последствиях удара для мира в регионе. В заявлении Ирак призывает международное сообщество "незамедлительно вмешаться", чтобы положить конец "повторяющимся нарушениям и враждебным действиям", и обеспечить безопасность мирных жителей в Ливане. При этом в заявлении подчеркивается необходимость принятия мер для защиты национального суверенитета Ливана. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240731/livan-1963054551.html

https://ria.ru/20240621/frantsiya-1954617897.html

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в мире, израиль, ирак, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году