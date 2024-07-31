Ирак осудил израильский удар по пригороду Бейрута
МИД Ирака осудил израильский удар по пригороду Бейрута
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство Ирака решительно осуждает израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейруту и считает его "явным нарушением" международного права, говорится в заявлении МИД Ирака, опубликованном на его странице в социальной сети X.
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"Правительство Республики Ирак выражает решительное осуждение и порицание израильской агрессии против южного пригорода ливанской столицы Бейрута, целью которого стали мирные жители и жилые здания... Этот враждебный акт является явным нарушением международного права и (международных - ред.) договоров", - говорится в заявлении, опубликованное в социальной сети X в среду.
Как отмечает ведомство, Ирак считает удар "серьезной угрозой" региональной стабильности и предупреждает о негативных последствиях удара для мира в регионе. В заявлении Ирак призывает международное сообщество "незамедлительно вмешаться", чтобы положить конец "повторяющимся нарушениям и враждебным действиям", и обеспечить безопасность мирных жителей в Ливане. При этом в заявлении подчеркивается необходимость принятия мер для защиты национального суверенитета Ливана.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.