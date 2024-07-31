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Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву - РИА Новости, 31.07.2024
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11:08 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/indonezii-1963108371.html
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву - РИА Новости, 31.07.2024
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву
Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:08
2024-07-31T11:08
москва
индонезия
россия
андрей белоусов
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш. "Министр обороны здесь. Он встретится с министром обороны России", - сказал Тавареш.
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москва, индонезия, россия, андрей белоусов, прабово субианто
Москва, Индонезия, Россия, Андрей Белоусов, Прабово Субианто
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву

Глава Минобороны Индонезии планирует встретиться с Белоусовым в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш.
"Министр обороны здесь. Он встретится с министром обороны России", - сказал Тавареш.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии
25 июля, 14:08
 
МоскваИндонезияРоссияАндрей БелоусовПрабово Субианто
 
 
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