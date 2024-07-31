https://ria.ru/20240731/indonezii-1963108371.html

Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву

Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву - РИА Новости, 31.07.2024

Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву

Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:08

2024-07-31T11:08

2024-07-31T11:08

москва

индонезия

россия

андрей белоусов

прабово субианто

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш. "Министр обороны здесь. Он встретится с министром обороны России", - сказал Тавареш.

https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, индонезия, россия, андрей белоусов, прабово субианто