https://ria.ru/20240731/indonezii-1963108371.html
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву - РИА Новости, 31.07.2024
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву
Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:08
2024-07-31T11:08
2024-07-31T11:08
москва
индонезия
россия
андрей белоусов
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш. "Министр обороны здесь. Он встретится с министром обороны России", - сказал Тавареш.
https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, индонезия, россия, андрей белоусов, прабово субианто
Москва, Индонезия, Россия, Андрей Белоусов, Прабово Субианто
Глава Минобороны Индонезии приехал в Москву
Глава Минобороны Индонезии планирует встретиться с Белоусовым в Москве