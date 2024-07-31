https://ria.ru/20240731/idnes-1963204638.html

СМИ рассказали о критической ситуации для ВСУ на важном участке фронта

СМИ рассказали о критической ситуации для ВСУ на важном участке фронта - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ рассказали о критической ситуации для ВСУ на важном участке фронта

Подразделения ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей, пишет издание iDNES. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:58

2024-07-31T14:58

2024-07-31T14:58

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подразделения ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей, пишет издание iDNES."Критическая ситуация на красноармейском участке фронта, судя по всему, обусловлена несколькими причинам. Главная заключается в нехватке новых и хорошо обученных солдат. В последние месяцы России удалось, например, благодаря удару через границу под Харьковом, растянуть фронт, что заставило украинское руководство задействовать все боеспособные резервы", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что украинские силы могут потерять ключевые позиции, если не смогут замедлить продвижение российских военных в районах между Авдеевкой и Красноармейском.В Генштабе ВСУ 29 июля заявили, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на красноармейском направлении.В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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