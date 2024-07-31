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Time рассказал о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО

Time рассказал о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО - РИА Новости, 31.07.2024

Time рассказал о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО

Вице-президент США Камала Харрис и Владимир Зеленский имели разногласия перед началом российской специальной военной операции на Украине, пишет журнал Time со... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:28

2024-07-31T19:28

2024-07-31T21:20

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и Владимир Зеленский имели разногласия перед началом российской специальной военной операции на Украине, пишет журнал Time со ссылкой на источники. По данным СМИ, менее чем за неделю до начала СВО американский политик отправилась в Германию на ежегодную встречу с лидерами европейских стран в Мюнхене. Там она встретилась с Владимиром Зеленским и, как заявил журналу бывший украинский министр обороны Алексей Резников, сообщила о неизбежности "нападения" со стороны России. Зеленский, как пишет Time, призвал Вашингтон ввести превентивные санкции против Москвы, утверждая, что это якобы заставит руководство страны переосмыслить свое решение о начале военной операции. Кроме того, он якобы заявил, что, если начало военного конфликта неизбежно, США должны отправить на Украину оружие. "Харрис отклонила оба предложения", — пишет журнал со ссылкой на знакомых с разговором украинских чиновников. Американская сторона, как отмечается, обосновала отказ вводить санкции тем, что "наказание может последовать только после совершения преступления". Журнал подчеркивает, что Харрис своим посланием произвела неоднозначное впечатление на украинцев. Резников в интервью журналу заявил, что вместо обещания прислать Киеву современное оружие американцы оказали давление на Зеленского, чтобы тот публично заявил о неизбежности ввода российских войск на Украину. Кроме того, по данным журнала, Харрис во время конференции должна была призвать европейских лидеров к единому ответу в случае начала конфликта Украины и России, а также изложить американскую позицию. Тем не менее послание, которое она передала Зеленскому, "усугубило его разочарование в союзниках" в преддверии СВО и задало тон отношениям с Харрис, "которые никогда не были особенно теплыми".Журнал подчеркивает, что вице-президент США с момента начала спецоперации не ездила на Украину. Неназванный украинский чиновник в интервью журналу заявил, что на встречах с представителями киевских властей она показывала сочувствие к положению страны, однако делала это "формально" и "в соответствии с протоколом".Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240725/kharris-1961854190.html

https://ria.ru/20240723/ermak-1961575614.html

https://ria.ru/20240722/politico-1961322742.html

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в мире, украина, россия, сша, камала харрис, владимир зеленский, алексей резников, выборы президента сша — 2024