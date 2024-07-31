https://ria.ru/20240731/harkov-1963318920.html

В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве

В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 31.07.2024

В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве

Украинские правоохранители подозревают сотрудника военкомата в вымогательстве и получении взятки - военный за 1,5 тысячи долларов и персональную скидку в одном... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T23:39

2024-07-31T23:39

2024-07-31T23:39

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают сотрудника военкомата в вымогательстве и получении взятки - военный за 1,5 тысячи долларов и персональную скидку в одном из ресторанов Харькова обещал предоставить фиктивные документы, позволяющие избежать мобилизации персоналу, сообщает пресс-служба Харьковского областного военного комиссариата. "Сообщено о подозрении работнику ВСУ одного РТЦК и СП (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в городе Харьков по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. Подозреваемый работник ВСУ отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.Как установило следствие, подозреваемый требовал 1,5 тысячи долларов и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги одного из ресторанов города, за этот "тариф" обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий по отношению к его работникам и посетителям. Кроме того, подозреваемый пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизации. Подозреваемый был задержан "на горячем" при получении части скидочной карты в обмен на фиктивные документы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240725/ukraina-1961844702.html

https://ria.ru/20240723/sbu-1961564466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, facebook