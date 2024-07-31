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В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 31.07.2024
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23:39 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/harkov-1963318920.html
В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве
В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 31.07.2024
В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве
Украинские правоохранители подозревают сотрудника военкомата в вымогательстве и получении взятки - военный за 1,5 тысячи долларов и персональную скидку в одном... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:39
2024-07-31T23:39
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают сотрудника военкомата в вымогательстве и получении взятки - военный за 1,5 тысячи долларов и персональную скидку в одном из ресторанов Харькова обещал предоставить фиктивные документы, позволяющие избежать мобилизации персоналу, сообщает пресс-служба Харьковского областного военного комиссариата. "Сообщено о подозрении работнику ВСУ одного РТЦК и СП (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в городе Харьков по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. Подозреваемый работник ВСУ отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.Как установило следствие, подозреваемый требовал 1,5 тысячи долларов и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги одного из ресторанов города, за этот "тариф" обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий по отношению к его работникам и посетителям. Кроме того, подозреваемый пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизации. Подозреваемый был задержан "на горячем" при получении части скидочной карты в обмен на фиктивные документы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961844702.html
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В мире, Харьков, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Facebook
В Харькове сотрудника военкомата заподозрили в вымогательстве

Комиссариат: в Харькове военный попался на взятке при передаче фиктивных справок

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают сотрудника военкомата в вымогательстве и получении взятки - военный за 1,5 тысячи долларов и персональную скидку в одном из ресторанов Харькова обещал предоставить фиктивные документы, позволяющие избежать мобилизации персоналу, сообщает пресс-служба Харьковского областного военного комиссариата.
"Сообщено о подозрении работнику ВСУ одного РТЦК и СП (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в городе Харьков по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. Подозреваемый работник ВСУ отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.
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Как установило следствие, подозреваемый требовал 1,5 тысячи долларов и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги одного из ресторанов города, за этот "тариф" обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий по отношению к его работникам и посетителям. Кроме того, подозреваемый пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизации.
Подозреваемый был задержан "на горячем" при получении части скидочной карты в обмен на фиктивные документы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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