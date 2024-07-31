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ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США

ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США - РИА Новости, 31.07.2024

ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США

Ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле и США, оно согласовано с Вашингтоном, заявил в среду РИА РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:59

2024-07-31T10:59

2024-07-31T13:23

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хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле и США, оно согласовано с Вашингтоном, заявил в среду РИА Новости представитель движения ХАМАС в Ливане Махмуд Тах. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. "Убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения "зеленого света" от США", - сказал Тах. Собеседник агентства отметил, что движение возлагает ответственность за убийство Хании на Израиль и американскую администрацию.

https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html

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иран

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в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране