https://ria.ru/20240731/gruppirovka-1963063709.html

Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

Группировка войск "Запад" за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали украинские войска, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:02

2024-07-31T05:02

2024-07-31T05:11

специальная военная операция на украине

макеевка

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали украинские войска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма."Группировка войск "Запад" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника", — сказал он.При поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 500 человек.

https://ria.ru/20240627/svo-1955746030.html

макеевка

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макеевка