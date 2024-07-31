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Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 31.07.2024 (обновлено: 05:11 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/gruppirovka-1963063709.html
Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ
Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ
Группировка войск "Запад" за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали украинские войска, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:02
2024-07-31T05:11
специальная военная операция на украине
макеевка
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали украинские войска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.&quot;Группировка войск &quot;Запад&quot; продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника&quot;, — сказал он.При поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 500 человек.
https://ria.ru/20240627/svo-1955746030.html
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макеевка
Специальная военная операция на Украине, Макеевка
Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

Группировка войск "Запад" установила контроль над 33 опорными пунктами ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали украинские войска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«

"Группировка войск "Запад" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника", — сказал он.

При поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.
Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 500 человек.
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