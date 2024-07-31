https://ria.ru/20240731/gossovet-1963306634.html
Миляев и Дегтярев обсудили работу комиссии Госсовета "Физкультура и спорт"
Миляев и Дегтярев обсудили работу комиссии Госсовета "Физкультура и спорт" - РИА Новости, 31.07.2024
Миляев и Дегтярев обсудили работу комиссии Госсовета "Физкультура и спорт"
Министр спорта России Михаил Дегтярев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провели встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество по линии... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:23
2024-07-31T21:23
2024-07-31T21:27
тульская область
общество
россия
тульская область
тула
михаил дегтярев
дмитрий миляев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провели встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество по линии комиссии Государственного Совета РФ "Физическая культура и спорт", сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев недавно возглавил данную комиссию. Он пригласил Дегтярева войти в ее состав. "Считаю, нам необходимо усилить взаимодействие министерства с комиссией "Физическая культура и спорт" по выработке общих решений в соответствии с национальными целями", - приводит пресс-служба слова Миляева. Планируется, что в комиссию также войдут 15 глав регионов, где наиболее активно развивается спортивная инфраструктура. Первое заседание комиссии Госсовета запланировано на 20 августа в Туле. На нем рассмотрят вопросы разработки комплексной государственной программы по спорту. В этот же день пройдет открытие Кубка губернатора Тульской области по хоккею с участием сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги из России, Белоруссии и Казахстана. По данным пресс-службы, особое внимание на встрече уделили вопросам развития спорта в Тульской области. Миляев сообщил, что около 61% жителей региона регулярно занимаются спортом – более 800 тысяч человек. Это третье место в ЦФО и восьмое место в стране. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу довести это значение до 70% к 2030 году, и мы ее обязательно выполним", - рассказал врио губернатора. Отмечается, что в регионе активно развивают спортивную инфраструктуру – строят новые объекты и ремонтируют имеющиеся. Проводят спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, развивают комплекс ГТО. Так, за последние восемь лет построено более 200 спортивных объектов, включая 17 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов), в том числе четыре с плавательными бассейнами, семь ледовых арен, более 175 плоскостных сооружений различного типа, а также выполнен капитальный ремонт 25 объектов спорта. Этой осенью откроется ФОК с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в поселке Скуратовский. В конце года начнет работу модульный спортивный зал в Советске. Начато строительство ФОКов в Арсеньево и Алексине. Их сдадут в 2025 году. Миляев обратился к министру с просьбой выделить финансирование на строительство пяти ФОКов в регионе. "Новые комплексы позволят людям заниматься физкультурой и спортом рядом с домом. Это положительно скажется на качестве и комфорте жизни жителей региона", - сказал врио губернатора. Министр поддержал строительство ФОКов. Такие учреждения будут построены, где сохраняется потребность в новых спортивных объектах, - в Тепло-Огаревском, Заокском, Каменском, Воловском районах и Туле.
https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957138947.html
https://ria.ru/20240607/milyaev-1951550207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тульская область, тула, михаил дегтярев, дмитрий миляев
Тульская область, Общество, Россия, Тульская область, Тула, Михаил Дегтярев, Дмитрий Миляев
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провели встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество по линии комиссии Государственного Совета РФ "Физическая культура и спорт", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев недавно возглавил данную комиссию. Он пригласил Дегтярева войти в ее состав.
"Считаю, нам необходимо усилить взаимодействие министерства с комиссией "Физическая культура и спорт" по выработке общих решений в соответствии с национальными целями", - приводит пресс-служба слова Миляева.
Планируется, что в комиссию также войдут 15 глав регионов, где наиболее активно развивается спортивная инфраструктура.
Первое заседание комиссии Госсовета запланировано на 20 августа в Туле
. На нем рассмотрят вопросы разработки комплексной государственной программы по спорту. В этот же день пройдет открытие Кубка губернатора Тульской области по хоккею с участием сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги из России, Белоруссии
и Казахстана
.
По данным пресс-службы, особое внимание на встрече уделили вопросам развития спорта в Тульской области.
Миляев сообщил, что около 61% жителей региона регулярно занимаются спортом – более 800 тысяч человек. Это третье место в ЦФО и восьмое место в стране.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу довести это значение до 70% к 2030 году, и мы ее обязательно выполним", - рассказал врио губернатора.
Отмечается, что в регионе активно развивают спортивную инфраструктуру – строят новые объекты и ремонтируют имеющиеся. Проводят спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, развивают комплекс ГТО.
Так, за последние восемь лет построено более 200 спортивных объектов, включая 17 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов), в том числе четыре с плавательными бассейнами, семь ледовых арен, более 175 плоскостных сооружений различного типа, а также выполнен капитальный ремонт 25 объектов спорта.
Этой осенью откроется ФОК с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в поселке Скуратовский. В конце года начнет работу модульный спортивный зал в Советске
. Начато строительство ФОКов в Арсеньево и Алексине
. Их сдадут в 2025 году.
Миляев обратился к министру с просьбой выделить финансирование на строительство пяти ФОКов в регионе.
"Новые комплексы позволят людям заниматься физкультурой и спортом рядом с домом. Это положительно скажется на качестве и комфорте жизни жителей региона", - сказал врио губернатора.
Министр поддержал строительство ФОКов. Такие учреждения будут построены, где сохраняется потребность в новых спортивных объектах, - в Тепло-Огаревском, Заокском, Каменском, Воловском районах и Туле.