https://ria.ru/20240731/gosduma-1963188500.html

Госдума уточнила поправку об ответственности за ношение гаджетов в зоне СВО

Госдума уточнила поправку об ответственности за ношение гаджетов в зоне СВО - РИА Новости, 31.07.2024

Госдума уточнила поправку об ответственности за ношение гаджетов в зоне СВО

Госдума признала утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение военнослужащими гаджетов в зоне СВО. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:28

2024-07-31T14:28

2024-07-31T15:24

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Госдума признала утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение военнослужащими гаджетов в зоне СВО."Данное положение не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба", — говорится в поправке.На прошлой неделе депутаты приняли поправку о наказании за нарушение запрета на ношение военнослужащими в зоне СВО гаджетов, позволяющих распространять фото, аудио, видео и геолокацию. За такой дисциплинарный проступок может грозить до десяти суток ареста.Такое же наказание может последовать за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность военнослужащих к российской армии, а также данные о членах их семей или их родителях. Речь идет в том числе:Согласно поправкам, арест назначается на срок до десяти суток за один грубый дисциплинарный проступок. При этом за несколько таких нарушений срок содержания под стражей определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в этих поправках речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений. Соответствующие поправки поступили ко второму чтению законопроекта "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции". Документ внесли в Госдуму в феврале 2023 года Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

https://ria.ru/20240724/gosduma-1961711555.html

https://ria.ru/20240724/gosduma-1961680295.html

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андрей картаполов, андрей красов, госдума рф, россия