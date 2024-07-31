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ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 31.07.2024
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14:17 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963184933.html
ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 31.07.2024
ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:17
2024-07-31T14:17
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин , глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и другие депутаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство Российской Федерации, будет служить основанием для прекращения этого гражданства. Законопроектом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации. Для этого в законопроекте предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.
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россия, вячеслав володин, владимир васильев, леонид слуцкий (политик), госдума рф, единая россия, лдпр, общество
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Общество
ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Госдума приняла проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин , глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и другие депутаты.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство Российской Федерации, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.
Законопроектом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации. Для этого в законопроекте предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства
Вчера, 08:26
 
РоссияВячеслав ВолодинВладимир ВасильевЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕдиная РоссияЛДПРОбщество
 
 
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