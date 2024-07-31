https://ria.ru/20240731/gosduma-1963184933.html

ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 31.07.2024

ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:17

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владимир васильев

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин , глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и другие депутаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство Российской Федерации, будет служить основанием для прекращения этого гражданства. Законопроектом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации. Для этого в законопроекте предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963077733.html

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россия, вячеслав володин, владимир васильев, леонид слуцкий (политик), госдума рф, единая россия, лдпр, общество