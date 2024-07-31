https://ria.ru/20240731/gosduma-1963179006.html

В ГД предложили запретить продажу энергетиков вблизи школ и больниц

В ГД предложили запретить продажу энергетиков вблизи школ и больниц - РИА Новости, 31.07.2024

В ГД предложили запретить продажу энергетиков вблизи школ и больниц

Депутат ГД Султан Хамзаев обратится к главам субъектов РФ с предложением запретить продажу энергетиков вблизи социальных учреждений - особенно школ и больниц. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:02

2024-07-31T14:02

2024-07-31T14:02

общество

султан хамзаев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев обратится к главам субъектов РФ с предложением запретить продажу энергетиков вблизи социальных учреждений - особенно школ и больниц. Госдума приняла в среду закон о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним. "Обращусь к главам субъектов РФ с предложением запретить продажу энергетических напитков вблизи социальных учреждений - особенно школ и больниц, запретить продавать в колледжах, университетах", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963175756.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф, россия